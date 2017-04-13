Apple, kansız ve acısız bir şekilde kan şekerini ölçebilen ve gerektiği zaman sizi doktora yönlendirebilecek gelişmiş alıcılar üzerine çalışıyor.

CNBC'ye göre Apple, kan şekeri ölçümünü daha verimli gerçekleştirmek için biyomedikal dalındaki uzmanlarla yoğun bir çalışma yürütüyor. Apple'ın glikoz izleme sensörü geliştirmesinin amacı, kullanıcının yaşam kalitesini iyileştirmek. Hatta söylentilere göre projenin ilk adımları, Steve Jobs vefat etmeden atılmış.

Şirkete yakın kaynaklar, Apple'ın glikoz endikasyonlarını ölçmek için cildin üzerinde ışık parıltısı yayan optik sensörler geliştirdiğini iddia etti. Apple'ın ileri sağlık hizmeti girişimleri konusundaki çalışmaları yeni değil. Apple, cihazlarının kan basıncını ve kan şekerini zahmetsizce ölçmesi konusunda uzun süredir arayış içinde.

Amerikalı şirketin orijinal Apple Watch ile birlikte kullanmak istediği birçok sensörün, doğru zamanda doğru teknoloji kullanılmadığı için geçersiz olduğu iddia ediliyor. Firma, çok daha gelişmiş alıcılar üretmek için çaba gösteriyor. Apple Watch'un geliştirilmesinde bile şirket, düzinelerce biyomedikal uzmanını bünyesine katmıştı. Ne de olsa kan şekeri değeri şakaya gelecek bir şey değil. Günümüzde kan şekerini ölçmenin en modern yolu küçük iğnelerle kanınızı alıp, onu birkaç saniye içerisinde değerlendiren dijital cihazlar. Söz konusu cihazlar bile, kanla çalıştıkları halde hatalı sonuçlar verebiliyorlar. Amerikalı şirket bu sebeple çok dikkatli davranmak zorunda.

Apple CEO'su Tim Cook da bunun farkında. Ne kadar iyi olursa olsun mevcut bir Apple Watch'u, şu anda FDA'nın(Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) önüne koymaya niyeti yok. Bu nedenle 2015 yılında ürkek davranan şirket, geri adım atmıştı. Lakin yeni giyilebilir sağlık aksesuarlarının 2017 yılının sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor.