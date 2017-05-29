Apple'ın kurucu ortaklarından birisi olan Steve Wozniak, Apple'ın devasa boyutunun teknolojik atılım yapmasının önüne geçtiğini ve bu nedenle teknolojik atılımlar yapamayacağını söyledi.

Apple’ı Steve Jobs’la birlikte kuran ve Apple’ın bugünlere gelmesinde kilit rol oynayan Steve Wozniak, yeni teknolojik atılım konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Wozniak, teknolojide bir sonraki büyük hamlenin Apple’dan değil, Elon Musk ve Tesla’dan geleceğini belirtti. Tesla Model S’in başarısından bahseden Wozniak, Musk’ın kendisi için cihazı inşa etmesinin sonuçlarının çok iyi olduğunu söyledi. “İşler kendinizden geldiğinde neyi seveceğinizi ve onu kontrol altında tuttuğunuzu bildiğiniz zaman en iyi ürünleri elde ettiğiniz zamandır” dedi.

Apple’ın büyüklüğü ve yaşı düşünüldüğünde dezavantaja sahip olduğunu belirten Wozniak, teknoloji dünyasında dünyayı değiştirenlerin gençler olduğunu söylüyor. Apple, Microsoft, Google, Facebook, Tesla gibi birçok firma kişilerin ve firmaların genç olduğu zamanlarda bir fikir ile kurulmuş ve zamanla dünya devi haline gelmiş firmalar oldular. Firmalar büyüdükten sonra ise sorumlulukları arttı ve herkes başarılı olduğu alanlarda risk almadan yürümeye devam ettiler.

Bu firmalar arasında tüm zamanların en değerli firması olan Apple, 286 milyar dolarlık nakit parasıyla da alanında lider konumunda yer alıyor. Böylesine devasa bir şirketi kurarak, yalnızca bir garajdayken bu günleri hayal eden Steve Wozniak’a göre, gelecekte teknoloji alannında en büyük değişikliği yapacak şirket Apple olmayacak.