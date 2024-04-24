Apple'ın attığı her adım, şüphesiz ki olay oluyor ve uzun süre gündemden düşmüyor. Şirketin sadece belirli kişilere verdiği ve hiçbir yerde resmî olarak satılmayan bu ürünü ne yaparsanız yapın, alamıyorsunuz.

Her teknoloji şirketinin olduğu gibi Apple'ın da tanıtmaya hazırladığı ürünleri hakkında bilgiler sızdırılır, taslaklar paylaşılır ve şirketin tanıtacağı yeni ürünler hakkında detaylı inceleme videoları bile çekilir. Her ne kadar lansman öncesi ürünler hakkında elimizde pek çok bilgi olsa da bu ürünleri merakla beklemeye devam ederiz.

Ancak Apple'ın öyle bir ürünü var ki ne resmî sitesinde ne de fiziksel mağazalarında satışa sunuluyor. Ayrıca ne bir ekranı var, ne de bir işlemcisi.

Öncelikle şunu belirtelim: Bu bir Mac Mini değil.

Apple'ın tasarım konusunda başarılı olduğu ve her ne kadar bazı konularda eleştirilse de rakip firmalara ilham (!) olduğu aşikâr. Ürünlerini, kullanıcıları özel hissettirecek şekilde tasarlıyor, pazarlıyor ve nihayetinde satışa sunuyor.

Fotoğrafta göründüğü gibi bu ürün, alüminyum malzemeden üretilmiş ve üzerinde kocaman bir ısırılmış elma logosu var. Herhangi bir ekranı yok, bağlantı girişine sahip değil ve "M" işlemcisi de yok.

İyi de Apple'ın 'gizemli' olan bu ürünü ne ki?

Pek çok şirket, çalışanlarına değer verdiklerini göstermek için onları farklı yollar ile şımartıyor. Yılda birkaç kez verdikleri çift maaş, çeşitli ürünlerin bulunduğu hediye kutuları, yılbaşı temalı etkinlikler ve marka isminin basılı olduğu farklı malzemeler ile çalışanlarını iyi hissettirmek istiyor.

Apple, bu konuda biraz farklı bir yol izleyerek, çalışanlarına alüminyumdan yapılmış bir kutu gönderiyor.

Bu ağır kutu, Apple'da 10. yılını dolduran çalışanlara veriliyor.

Apple, bünyesinde 10 yılı dolduran her çalışanı için bu 6000 serisinden yapılmış alüminyum heykelcikten hediye ediyor. Yekpare tasarımdan oluşan bu heykelcik, MacBook ve Mac Mini'lerde kullanılan ve geri dönüştürülmüş alüminyumdan oluşuyor.

Şirketin kıdemli tasarımcıları ve mühendisleri, bu kutuyu tasarlamak için iki yıl harcamış ve 2019 yılında çalışanlarına hediye etmeye başlamış. Son yıllarda izlediği geri dönüşüm hareketini âdeta taçlandıran bu kutu, pek çok çalışanı mutlu etmiş ve şaşırtmış durumda.

20. yılını dolduranlar da bu alüminyum heykelciği alırken, 30 ve 40. yılını dolduran çalışanlar için durum farklı.

Çalışanların adı ve yıldönümleri, heykelciğin sol tarafına lazer baskı ile yazılıyor. 10 ve 20. yılını dolduranlar dışında 30 ve 40. yılını dolduranlar için ise Apple, kesenin ağzını açmış gibi görünüyor. Çünkü tamamen paslanmaz çelikten yapılmış bu heykelcikler, iki çelik plakadan oluşuyor ve özenle birleştirilerek son hâlini alıyor.

Apple, daha önce çalışanlarına kristal heykelcik verirken, bahsettiğimiz gibi 2019'da bundan vazgeçiyor ve malzemenin hammaddesini değiştiriyor. Beşinci yılını dolduranlara ise Apple CEO'su tarafından imzalanmış çerçeveli bir plaket veriliyor.

Tabii yanında Tim Cook imzalı küçük bir not da yer alıyor.

Şirkette tasarımcı olarak çalışan Marcos Alonso, geçtiğimiz yılın ekim ayında 10. yılını doldurdu ve Apple, ona sadakati için bu özel hediyeden gönderdi. Kutu açılış videosunu yukarıdan, video açılmazsa buradan izleyebilirsiniz.

Tim Cook'un imzaladığı notta ise şu sözler yer alıyor:

"Bu dönüm noktasına ulaştığın için tebrikler. Yaptığın işler, karşılaştığın zorluklar ve mümkün kıldığın atılımlar. Bunların hepsi Apple'ın dünyayı daha iyi hâle getirme misyonuna derin ve kalıcı bir katkı sağlıyor. Apple'daki herkes adına, birlikte çıktığımız yolculuğa kattığın her şey için teşekkür ederiz."

YouTube'un yayımcılarına gönderdiği plaket gibi, Apple da çalışanlarına bu hediyeyi layık görmüş durumda. İki hediye arasındaki fark ise YouTube'un abone sayısına göre, Apple'ın ise çalışanın şirkette kaç yıl emek sarf ettiğine göre veriyor olması.

Ne dersiniz, Türkiye'deki şirketler de 10 yıldan sonra çalışanlarına böyle bir hediye vermeli mi?

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