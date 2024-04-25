36 yıldır Apple'da görev alan Frank Casanova, emekli olduğunu duyurdu. Casanova, yeni çıkan Vision Pro'nun pazarlamadan sorumlu yöneticisiydi.

Apple, bir önemli yöneticisini daha kaybediyor. 36 yıldır şirkette çalışan veteran yönetici Frank Casanova, emekli olacağını duyurdu. İlk olarak Bloomberg tarafından paylaşılan haber, Casanova’nın LinkedIn hesabını “Emekli” olarak güncellemesinin ardından resmen doğrulandı.

Casanova, 1980’lerin sonundan beri Apple’daydı. 1997’de Mac OS X’te Kıdemli Grafik Direktörü olarak yönetici pozisyonuna geçti. Bundan 10 yıl sonra ise iPhone’u dünya çapına yaymak için pazarlama bölümüne adım attı. Cihazın başarısında etkili bir isimdi.

Vision Pro’nun pazarlamadan sorumlu yöneticisiydi

Tarih 2019’u gösterdiğinde Casanova, Apple tarafından artırılmış gerçeklik departmanına kaydırıldı. Bu da akabinde Vision Pro’da çalışmasını sağladı. Vision Pro’nun Ürün Pazarlama Sorumlusu olan yönetici, cihazın geliştirilmesinde ve çıkışında çok önemli bir rol oynadı.

Cosonova, LinkedIn’den yaptığı açıklamada 19 Nisan itibarıyla Apple’dan ayrıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “19 Nisan itibarıyla Apple’dan emekli oldum ve hayatımda yeni bir döneme adım attım. Harika bir serüvendi. 36 yıl + Apple Vision Pro’da çalıştım ve artık işim bitti!”

Vision Pro, geçen yılın haziran ayında tanıtılmış ve şubatta ABD’deki mağazalarda yerini almıştı. Şirketi yepyeni bir kategoriye sokan karma gerçeklik başlığı, ilk başlarda çok ciddi popülariteye ulaşmayı başardı.

Ancak son zamanlarda bu durum değişti ve tıpkı diğer benzer gözlüklerde olduğu gibi üstündeki ilgiyi kaybetti. Öyle ki dün gelen haberler, Apple’ın Vision Pro üretimini yavaşlattığını ve 2024 için satış tahminlerini 700-800 binden 400-450 bine düşürdüğünü gösterdi.