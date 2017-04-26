Apple iOS 10.3.1 Nihayet 'Hapisten Kaçmayı' Başarıyor!

Pangu Team olarak bilinen yazılım uzmanlarından oluşan bir grup, Apple iOS 10.3.1'in Jailbreak sürümünü çok yakın gelecekte yayınlamaya hazırlanıyor.

iOS 10.3.1 jailbreak hakkında nihayet bazı haberlere sahibiz. iOS 9 için jailbreak yayınlayan Pangu Team, Çin'deki bir teknoloji konferansında iOS 10.3.1 için bir jailbreak uygulamasını demo olarak yayınladı.

Pangu'nun jailbreak uygulaması, iOS 10.3.1 üzerinde çalışan bir iPhone 7'yi jailbreak'miş gibi görünüyor. Kısa video Pangu'nun beyin takımından bir kişi tarafında. Ayrıca Pangu ekibinin PP Asistanı geliştiricileriyle çalıştığı da ortaya çıktı.

Twitter kullanıcısı qwerty860320 de, son gelişmelere dayanarak kısa bir video paylaştı ve bu da bir Cydia mimarisinin iPhone için yayınlandığını gösteriyor. Qwerty860320, jailbreak'in tüm 64-bit cihazları destekleyeceğini ve bu da Pangu iOS 10.3.1 Jailbreak'in aşağıdaki cihazlarla uyumlu olacağı anlamına geldiğini iddia ediyor:

IPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone SE

IPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Pro

IPod Touch 6G

Tüm gelişmelere rağmen Apple cihazları hapisten kaçıracak uygulamanın ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı. Lakin söylentiler doğruysa iOS 10.3.1 Jailbreak üç ay içinde ortaya çıkacak.