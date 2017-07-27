iPod Nano ve iPod Shuffle’ın Satışını Durduruldu!

Apple'ın iPod ailesinden iPod Nano ve iPod Shuffle'ın satışı durduruldu. Yalnız başına kalan iPod Touch ise artık daha geniş kapasite seçenekleriyle satışa sunulacak.

Apple, iPod Classic’den 3 yıl sonra iPod Nano’yu da üretimden çekti. Bu durum iPod Touch modelini yaşayan tek iPod modeli haline getiriyor. Ama bunun yanında sevindiren haber ise iPod Touch modellerinin kapasitesinin artması. 32 GB ve 128 GB modeller 199$ ve 299$ fiyatlarıyla, daha önce satılan 16 GB ve 64 GB iPod Touch ile aynı fiyata satılacak.

İlk olarak 2001 yılında piyasaya çıkan iPod, 5 GB kapasitesiyle büyük ilgi görmüştü. Apple, 2005 yılında iPod Shuffle ve 2007 yılında da iPod Touch modellerini piyasaya sürdü. Her iki model de kompakt boyutlarıyla fitness meraklılarını hedef aldı. iPod Nano, Nike + fitness programıyla çalışan ilk cihaz oldu.

iPod Shuffle ve iPod Nano en son 2015 yılında farklı renkleriyle karşımıza çıktı. Şimdi ise bu iki model aniden Apple mağazalarından çekildi ve kesin olarak satışı durduruldu. Çalışanların da herhangi bir bilgisi olmadığı ortaya çıktı ve parakende mağazalarda bulunan stokların tükenmesiyle artık bu iki modelin satışı tamamen durmuş olacak.

Apple’ın online mağazasında da yaptığı değişiklikler sonucunda artık 6. nesil iPod Touch’ın 16 GB ve 64 GB modellerinin de satışını durduğunu ve yerine 32 GB ve 128 GB modelinin satışa sunulduğunu görüyoruz.