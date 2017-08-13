Apple, Smart Connector Yapımında Başarı Sağlayamıyor!

Apple'ın aksesuar üreticileri, anlaşılan bu ürünleri benimsemedi ve Apple birden fazla şirketle çalışıp ürünün popülaritesini artırmaya çalışıyor.

Apple iPad Pro'nun piyasaya sürülmesi ile birlikte, Apple, aksesuar üreticilerinin cihazla daha sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak için yeni Akıllı Bağlayıcı (Smart Connector) teknolojisini tanıttı. Bu hafta Fast Company'den gelen yeni bir rapora göre Apple'ın aksesuar üreticileri, bu teknolojiyi pek benimsemişe benzemiyor.

Birçok aksesuar üreticisine, Akıllı Bağlayıcı'yı neden kabul etmedikleri üzerine sorular sorulduğunda, yanıtı aslında oldukça basitti. Ürünlerin fiyatları oldukça yüksek olacaktı ve piyasada halihazırda aynı işlevi gören ve Bluetooth ile çalışan aksesuarlar bulunuyordu. Ancak ortaya çıkacak aksesuarlar, piyasada olan ürünlerden daha farklı ve daha iyi olmalıydı.

Incipio'nun sözcüsü Kelly McElroy, "iPad Pro klavyesi piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılar, pazardaki diğer iPad Pro klavyelerinin eksik ve hataları da eklenerek ortaya çıkmış bir ürün olarak kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu nedenle süratle çalışmak yerine daha yararlı fakat yavaş bir giriş yapıyoruz." dedi.

Diğer popüler aksesuar şirketlerinden Brydge CEO'su, Akıllı Bağlayıcı teknolojisinin gereksiz ve inanılmaz derecede sınırlayıcı olduğunu dile getiriyor. Ayrıca bu özelliğin "kısıtlayıcı" olduğunu dile getiren tek şirket kesinlikle Brydge değil. Diğer birçok şirket de böyle düşünüyor.

İşler bu şekilde olunca, Apple da tam anlamıyla bir başarı sağlayamıyor çünkü aksesuar üreticileri, bir türlü bu özelliği benimseyip ortaya sürekli ürünler çıkarmıyorlar.