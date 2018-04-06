Astronomiye Merak Salanların Alabileceği En İyi 3 Teleskop

Hepiniz, en az bir kere astronot olmak ya da en azından gökyüzünü bir kere olsun teleskopla incelemek istemişsinizdir. Size önereceğimiz birkaç teleskopla, çok profesyonel bir şekilde olmasa da en iyi şekilde gözlem yapabilirsiniz.

Astronomiye merak mı duymaya başladınız? Ya da gökyüzünü uzun uzadıya bir teleskopla mı incelemek istiyorsunuz? Teleskop almadan evvel yaşanabilecek sıkıntılardan birisi hangi teleskop ile gözlemlerinize başlayabileceğiniz konusu. Eğer bu konuya yeni merak salanlardansanız ve teleskop almak istiyorsanız sizler için derlediğimiz birkaç teleskop size bir fikir sunabilir.

Alanında En İyisi: Celestron NexStar 5SE​ ($658)

En iyi amatör teleskop olarak seçebileceğiniz Celestron NexStar 5SE, kompakt bir pakette hem lensleri hem de aynaları kullanan bir Schmidt-Cassegrain teleskobu çeşididir. Güneş sistemindeki, Satürn'ün halkalarından Jüpiter'in bulut bantlarına kadar net görüntüler veren bir ışık toplama kapasitesiyle başlangıç için gayet iyi bir seçim.

Bütçe Dostu: AWB OneSky Reflector ($200)

OneSky Reflector Telescope, bir elektronik GPS işlevi istemediğiniz takdirde ödediğiniz parayla en fazla şeyi sunabilir. Nitekim bu teleskop aradığınız gök cisimlerini otomatik olarak bulamaz. Otomatik bir teleskop almadığınız takdirde teleskopun aynalarını hizalamanız gerekir. Bunun nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorsanız, bu teleskobu almanızı pek tavsiye etmeyiz.

Buna da Göz Atabilirsiniz: Sky-Watcher Traditional Dobsonian ($385)

Geleneksel 'Dobsonian' teleskobu, ışık toplamasıyla ve objektifteki görüntülerle sizi epey tatmin edebilir. Işığı yakalayan 8 inçlik aynasıyla epey iyi bir tercih. Bu ise epey net görüntülerle çok daha uzaktaki sönük cisimleri görmenizi sağlayacaktır.

Umuyoruz, bu liste teleskop alırken size yol gösterir. Her ne kadar dolar kuru yüzünden teleskoplar da dudak uçuklatıcı fiyatlara çıkmış olsa da içinizde en ufak bir istek varsa tavsiyem yine de teleskop almanız yönündedir. Bilimle kalın!