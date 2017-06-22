ATM’ler Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 15 İlginç Bilgi

ATM'ler günlük yaşamda birçok işimizi kolaylaştırıyorlar. Dışarıdan çok basit görünen bu makineler hakkında birçok ilginç bilgi mevcut. İşte sizin için seçtiğimiz 15 ilginç bilgi.

Bundan 50 yıl önce, 27 Haziran 1967’de ilk ATM İngiltere’de kullanıma sunuldu. O zamandan beri kullanıcıların büyük ilgisi ile dünyada roket hızıyla her köşe başını dolduran bu makinelerden, yalnızca İngiltere’de yaklaşık 71.000 adet mevcut; dünyanın gerisini siz düşünün! Fakat bu makineler hakkında onlarca bilmediğimiz şey var, işte bunlardan bazıları.

1- İlk ATM’den para çekmek için, veznedeki memurdan bir makbuz almak zorundaydınız. Ayrıca bir seferde en fazla 10 pound çekebilme hakkınız vardı. Makbuz radyoaktif bir madde ile kaplıydı ve ATM bu şekilde onu diğer kağıtlardan ayırabiliyordu.

2- Günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde her üç dakikada bir, yeni bir ATM hizmete giriyor.

3- İlk bilgisayar tabanlı(dijital) ATM, 1972’de yine İngiltere’de kullanıma sokuldu. Böylece kasiyerden makbuz alma derdi olmadan anlık para çekme teknolojisi hayata geçmiş oldu.

4- Bir dedikoduya göre PIN kodları dört değil altı haneli olarak tasarlanacaktı. Ancak ATM makinesinin mucidi John Shepherd’ın karısı en fazla dört haneli sayıları aklında tutabiliyordu. Bu nedenle mucit karısına göre bir sistem geliştirdi ve PIN kodları dört haneli oldu.

5- İngiliz ATM’lerinden bir günde en çok para çekilme rekoru geçtiğimiz yıl Eylül ayının 23’ünde gerçekleşti. İngiliz halkı bir günde toplamda 730 milyon sterlin(3.2 milyar TL) çekti.

6- Katolik Hristiyanlığın merkezi ve Papa’nın yaşadığı şehir olan Vatikan’da tüm ATM’lerin dili Latince’dir. Latince, Roma döneminde halk tarafından konuşulan bir dil olmasına rağmen bugün ölü bir dildir. Yine de Vatikan, Latince’yi resmi dil olarak kullanıyor.

7- Güney Afrika’da ATM makineleri ile cenaze töreni ödemeleri yapabilirsiniz.

8- İngiltere’de bir ATM makinesinden para çalmaya çalışan birileri hakkkında bankayı doğru bilgilendirdiğinizde, 100.000 TL’nin üzerine çıkan ödüller alabiliyorsunuz.

9- İspanya’da ATM’leri maç bileti almak veya park ücreti ödemek için kullanabilirsiniz.

10- Birçok ATM’de artık ne kart ne de PIN koduna ihtiyaç duyuyorsunuz. QR barkod okuyucu ile birçok işleminizi halledebiliyorsunuz.

11- Birçok ülkede artık Bitcoin ATM’si mevcut. Ülkemizde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir adet bitcoin ATM’si var.

12- ABD’deki bazı golf sahalarındaki golf arabalarının içinde mobil ATM’ler mevcut. Golf oyuncularının aklından nakit sıkıntısı yaşamak hiç geçmiyor.

13- Portekiz’de avcılık ve balıkçılık lisanslarınızı ATM’ler aracılığı ile alabiliyorsunuz.

14- Japonya ve Brezilya’daki ATM’lerde PIN kodu yerine parmak izinizi kullanmak zorundasınız. Ayrıca Çin’deki ATM’ler yüz tanıma sistemi kullanmaktalar.

15- Çin’de ilk ATM 1987’de hizmet vermeye başladı.