Bilim İnsanları İlk Kez Oda Sıcaklığında Sıvı Işık Elde Etti!

İtalya ve Kanada'daki araştırmacıları, il kez oda sıcaklığında sıvı ışık elde etti. Bu çalışma, ilerleyen zamanlarda yapılabilecek kuantum hidrodinamiğini daha ileri düzeyde incelemeye yarayacak.

Teknolojik ilerlemeler sayesinde bilim insanları artık maddeyi inceleyip üzerinde çalışabilmek için çeşitli yollara sahip. Çalışmalar ise eşsiz özelliklere sahip yeni madde türlerini keşfetme ile sonuçlanıyor. Bu tür materyallerin bulunması, elektronikte geniş bir potansiyel uygulama yelpazesine yol açıyor. Bunlardan biri ise, "sıvı ışık" olarak adlandırılan, İtalya'daki CNR NANOTECH Enstitüsü'nden ve Kanada'daki Polytechnique Montréal'den araştırmacıların elde ettiği oda sıcaklığındaki maddedir.

Sıvı ışığı, bir Bose-Einstein yoğuşmaları olarak bilinen bir durumda, parçacıkların yoğunlaşmasından elde edilen bir süper akışkan olarak kategorize edebiliriz. Temel anlamda sıvı özelliklerini gösteren ve ışık yayan, akışkan bir maddedir.

Süper akışkan Bose-Einstein yoğuşmaları, klasik fizik yerine kuantum fiziği kurallarını takip eder. Genellikle mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda var olurlar, ancak Nature Physics dergisinde yayınlanan çalışmada bu durumun her zaman gerekli olmadığı kanıtlandı.

Daniele Sanvitto yaptığı basın açıklamasında, "Çalışmamızı olağanüstü bir gözlemle, süper akışkanlığın oda sıcaklığında, polaritons olarak adlandırılan hafif madde partikülleri kullanarak oluşabileceğini gösterdik" dedi.

Araştırmacılar bu maddeyi, iki yansıtıcı aynanın arasına 130 nanometre kalınlıkta organik moleküller koyarak gerçekleştirdiler. Sonrasında ise bu madde, 35 femtosaniyelik bir lazer darbesine maruz bırakıldı. Süper sıvı ışık, ışığın organik moleküller ile güçlü etkileşimi sayesinde maydana geldi.

Doğal olarak araştırma ekibi, bu yeni maddenin potansiyel uygulamalarını araştırdılar. Araştırmacılar, kuantum hidrodinamiği çalışmasında daha iyi bir dayanak oluşturmanın ötesinde, oda sıcaklığı polariton cihazlarının çalışma alanını genişletebileceğini belirttiler. Özellikle LED'ler, güneş panelleri ve lazerler gibi elektronik cihazlar için süper iletken malzemeler yapmak için kullanılabilir niteliklere sahip.

"Ortam koşullarında elde edilen sıvı ışık, gelecekteki yapılacak çalışmalar için muazzam miktarda yardımı dokunacaktır" diye ekledi araştırma ekibi ayrıca "Gelecekteki fotonik süperakışkan tabanlı cihazları tasarlamak ve düzenlemek için işimize yarayacak." dedi.