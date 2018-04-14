Çizim Meraklılarının Yeni ve Ücretsiz Alternatifi: "Krita"

Dijital çizim ve illüstrasyon tasarımları için kullanılan onlarca program var ancak birçoğu ücretli ve eğer çizim ve tasarım işinden para kazanmıyorsanız, ücretli programlar kullanmak çok da mantıklı değil. Krita ise bu durumlar için oldukça başarılı bir alternatif.

Dijital çizimler ve tasarımlar, resim ve fotoğraf sanatı dijitalleşmeye başladığından beri oldukça yaygın. Tasarımcılar ve illüstratörler birçok farklı program kullanıyor. Ücretli ve ücretsiz onlarca program var ancak hem kullanışlı hem ücretsiz programlar bulmak biraz zor olabiliyor. Krita, tam olarak bu ihtiyacı gideren oldukça başarılı bir grafik tasarım ve çizim programı. Krita yalnızca çizim ve grafik tasarım konusunda değil, fotoğraf düzenleme ve animasyon konusunda da oldukça başarılı ve yeterli bulunuyor.

Krita'nın Çizim Özellikleri

Krita, çizim ekranında sunduğu araçlar, renk çeşitliliği ve rahat kullanımı ile dijital çizim konusunda büyük kolaylık sunuyor. Özellikle resim yapan ve dijital ortamda da aynı hissi ve aynı teknik özellikleri yakalamak isteyenler için tasarlanan Krita, kullanıcılara kendi araçlarını ve yöntemlerini oluşturabilecekleri bir ekran sunar. Sağladığı renk geçiş seçenekleri ve derinlik yaratma özellikleri de Krita'yı bu konuda oldukça kullanışlı kılıyor.

Grafik Tasarımı

Eğer afiş, kapak tasarımı ya da logo gibi çalışmalar yapıyorsanız, Krita bunlar için de oldukça uygun. Programın grafik tasarım araçları ve özellikleri, çizim konusunda olduğu kadar gelişmiş olmasa da, özellikle başlangıç seviyesindeki tasarımcılar için yeterli. Sürüm güncellemeleri ile sürekli olarak geliştirilen uygulama, gelecekte grafik tasarım konusunda da gelişeceğe benziyor.

Fotoğraf Düzenleme

Krita aslında bir fotoğraf düzenleme uygulaması değil ancak menüde temel anlamda kullanabilecek birçok seçenek var. Renk düzenleme, kırpma, filtre ekleme ve ölçü düzenleme gibi basit fotoğrafçılık işlemlerini Krita üzerinden yapmak mümkün.

Video ve Animasyon Düzenleme

Kritanın arayüzünde, video ve animasyon düzenlemeleri yapabileceğiniz bir menü de mevcut. GIF hazırlamak ya da animasyon tasarımları yapmak için kullanabileceğiniz bazı basit özelliklerin yer aldığı bu menü, temel düzeyde çalışmalar için oldukça kullanışlı.

Krita gibi ücretsiz ve başarılı programlar mevcut. Hatta daha başarılı olan GIMP gibi programlar da var ancak Krita'nın kullanımı benzer uygulamalara göre daha kolay ve arayüzü çok daha kullanışlı bulunuyor. Özellikle başlangıç seviyesindeki kullanıcıların kendilerini geliştirmeleri için başarılı bir program olan Krita'nın masaüstü versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz.