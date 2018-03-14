Bugün Dünya Pi günü. Matematiğin en ünlü sayısı olan Pi hakkında birkaç detay paylaştık.

Matematiğin en büyük günlerinden birine uyandık. Bugün Dünya Pi Günü. Matematikte karşılaştığımız pek çok soruyu çözmemizi sağlayan Pi sayısı, içerisinde pek çok gizemi saklıyor. Sonsuzluğa giden bir sayıymış gibi gözüken Pi, aslında sonuna henüz ulaşılamayan bir sayı olarak kabul ediliyor. Bu yüzden bu sayı için ezberleme yarışları düzenleniyor ve en uzun süre boyunca ezberleyen insanlar hünerlerini sergiliyorlar.

14 Mart, bu sebeple özel bir gün. Aslında bu günün tek önemi Pi değil, 14 Mart’ta bilimin en ünlü isimlerinden olan Albert Einstein doğdu. Matematikçi ve bilim insanları için özel bir gün olan 14 Mart, pek hoş olmasa da bir başka önemli günü de simgelemeye başladı. Çünkü, 14 Mart’ta günümüzde yaşayan en büyük bilim insanı dediğimiz Stephen Hawking’i kaybettik. Bundan sonra bir doğum, bir ölüm ve asla bitmeyen bir sayıyı aynı günde anmaya başlayacağız. Bugün sizlere Pi ve kutlandığı 14 Mart günü ile ilgili bazı bilgiler sunacağım.

Albert Einstein

14 Mart, ünlü teorik fizikçi Albert Einstein’ın doğum günü. 14 Mart 1879’da Almanya’da doğan ünlü bilim insanının teorileri, evrene bakış açışımızı değiştirdi. E=mc² formülü ile kütle ve enerjinin birbiriyle ilişkili olduğunu bizlere gösteren dahi bilim insanı, döneminin ve tüm dünya tarihinin en büyük bilim insanı olarak kabul edilir.

Bir Dilim Pi?

Pi gününü kutlayan insanlar, bunlarla eğlenmeyi de severler. Pi kutlamalarının olduğu pek çok yerde daire şeklinde kurabiye, pasta gibi yiyecekler ikram edilir.

Trilyonlar ve Katrilyonlar

Çoğu kişi Pi sayısını 3,14 olarak düşünür, ancak Pi’nin bugün bile tam oranı hesaplanamamıştır. Kasım 2017 itibariyle, Pi meraklısı Peter Trueb’in bilgisayarı Pi’nin 22,359,157,718,361 rakamını hesaplamıştır. Her biri altı terabayt depolama alanı içeren 24 sabit sürücülü bir bilgisayarla hesaplanabilen sayıyı doğru şekilde hesaplanabilmesi için y-cruncher isimli bir program kullanıldı.

Pi Dolu Kafalar

Dünyada “Pi World Ranking” diye bir liste var. Pi’yi ezberleme rekoru olarak geçen bu listenin birinci sırasında, 2015 yılının Mart ayında 70.030 haneyi ezberlemeyi başaran Hindistanlı Kumar Sharma bulunuyor. Sharma, kafasındaki 70.000 rakamı 17 saat 14 dakika boyunca yazmaya devam etti.

Rakamların Gücü

Pi’nin ilk milyon hanesinde “123456” gibi bir ibare yoktur. Fakat ilk altı rakam olan “314159”, ilk 10 milyon ondalık basamakta en az 6 kez görülür.

Stephen Hawking

Normal şartlarda Hawking’i bu listeye almazdık, ancak ne yazık ki kötü bir güne uyandık. Dünya üzerindeki “en zeki insan” şeklinde tabir edilen bir bilim insanını kaybetmek, hepimizi derinden üzdü. Yıllarca astrofizik alanında çalışmalar yürüten Hawking, Big Bang teorisine yaptığı katkılar, kuantum fiziği ve kara delikler için çıkardığı teroilerle son dönemin en ünlü bilim insanı olmayı başarmıştır. Hawking, 76 yaşındayken kendi ülkesi İngiltere’de hayata gözlerini yumdu. Hawking, Einstein’dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilir. Hayatı boyunca 12 onur derecesi alan bilim insanını bizler de saygıyla anıyoruz.