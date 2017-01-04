En İyi Torrent Siteleri (2017)

2017 yılında birçok torrent sitesi kapanmışken bu yılda en popüler ve en iyi olan torrent sitelerine göz atıyoruz.

1- Kickass Torrents (KAT)

Defalarca kapanıp defalarca açılan Kickass Torrents, yine birçok farklı domain ile hizmet vermeye devam ediyor. Her ne kadar sürekli domain değişimi ile popülaritesi değişkenlik gösterse de hala en popüler hizmet KAT olarak dikkat çekmekte. Kickass Torrents’e buradan ulaşabilirsiniz.

2- Zamunda

Aynı zamanda Kickass’in yokluğunda varlığını sürdürerek en popülerlerinden biri olmaya devam eden Zamunda.net, listemizde ikinci sırada yer alıyor. Zamunda’ya buradan ulaşabilirsiniz.

3- The Pirate Bay

Torrent dünyasının en gediklisi ve en sağlamlarından biri olan The Pirate Bay, varlığını çeşitli kapanma sorunlarına rağmen devam ettiriyor. The Pirate Bay’e buradan ulaşabilirsiniz.

4- TorrentZ

Yine defalarca kapanma ve tekrar açılma evrelerinden geçen TorrentZ, 2017’de de en popüler torrent hizmetlerinden olmaya devam edecek. TorrentZ’e buradan ulaşabilirsiniz.

5- IsoHunt

Yine yılların en popüler torrent servislerinden biri olan IsoHunt, yenilikleri ile hizmet vermeye devam ediyor. IsoHunt’a buradan ulaşabilirsiniz.

6- ExtraTorrent

Yine yılın en popüler torrent hizmetlerinden biri olacağı şüphesiz olan ExtraTorrent.cc, listemizin olmazsa olmazı. ExtraTorrent’e buradan ulaşabilirsiniz.

7- YTS (YIFY) Torrent

Birçok torrent sitesinde bulunan filmlerin en iyi kalite ve en düşük boyutta sunmasıyla popülerleşen YIFY ekibinin kendi sitesi olan YTS.ag, bir diğer adıyla YIFY Torrents, yine bu yılın en popülerlerinden biri olacak. YTS’ye buradan ulaşabilirsiniz.

8- RARBG

Her sene en popülerlerin arasında mutlaka yerini alan RARBG, bu seneki en popülerler arasında da kalmaya devam edecek gibi. RARBG’ye buradan ulaşabilirsiniz.

9- 1337X

Yılın yine en popüler sitelerinden biri olan ve Avrupa’da oldukça popüler olan 1337X, yine listemizde olacak. 1337X’e buradan ulaşabilirsiniz.

10- Torrent Downloads

Diğer popüler sitelerin kapanmasıyla en popülerler arasına yerleşen TorrentDownloads.me, listemizin son üyesi olarak dikkat çekmekte. Torrent Download’a buradan ulaşabiliriniz.