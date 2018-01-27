Google devasa olduğu kadar, detaylara önem veren ve muzurlukları da seven bir şirket... Sizler için daha önce fark etmediğinizi düşündüğümüz birkaç Google şirinliğini derledik.

Özel günlerde kullanıcılara hazırladığı sürpriz Doodle'lar ile gönülleri fetheden ve bünyesinde barındırdığı sürpriz yumurtalarla da ilgi çekmeyi başaran Google'ın, arama motoruna yerleştirdiği ve daha önce keşfetmediğinizi düşündüğümüz 10 özelliğini sizler için derledik. Haberi okuduğunuz sekme açık olacak şekilde, her yeni adımda sizler de bu değişik özellikleri bizlerle deneyebilirsiniz.

1. Solitaire

Google'ın arama penceresinde 'Solitaire' yazarsanız, Microsoft'un bu klasik kart oyununu Google üzerinden oynayabilirsiniz.

2. OXO

Google üzerinden oynayabileceğiniz bir diğer oyun da OXO... Arama penceresine 'Tic Tac Toe' yazmanız yeterli.

3. Eğik Google

Kelime anlamı 'eğik' olan 'a skew' kelimesini birleşik olarak 'askew' şeklinde yazarsanız, Google birazcık yamulacak.

4. Mario'ya Saygı Duruşu

Arama penceresine 'Super Mario Bros' yazın ve sağdaki resimlerin altındaki soru işaretine tıklayın. Bakalım ne oluyor?

5. Saygı Duruşu v2: Sonic

Bu kez de arama kısmına 'Sonic the Hedgehog' yazın. Bu sefer tıklamanız gereken yer fotoğrafların altındaki minik Sonic resmi...

6. Yerim Seni Google!

Google'ın muhtemelen en çok ilgi çeken sürpriz yumurtalarından biri... Arama penceresine 'Zerg Rush' yazmanız yeterli.

7. Pacman

Google, Pacman efsanesini de unutmamış. Aramaya tabi ki de 'Pacman' yazmanız yeterli.

8. Stres Çarkı

2017 yılında adeta bir fenomene dönüşen stres çarkı Google'a da bulaşmış. 'Spinner' yazdıktan sonra stresinizi Google üstünden giderebilirsiniz.

9. Atari Breakout

Okuldaki bilgisayarlarda DxBall oynayanlar aramızda mı? Eğer hatırlıyorsanız, Google Görseller'e gidip 'Atari Breakout' yazarak eski günleri yadedebilirsiniz.

10. Müzisyen Dostu Google

Eğer siz de müzikle haşır neşirseniz ve kafanızda bir metronom yoksa; Google bunun için de yanınızda. Arama penceresine 'Metronome' yazdıktan sonra, BPM'ini sizin belirleyeceğiniz bir şekilde metronom açabilirsiniz.

Sizler için derlediğimiz 10 farklı Google sürprizi bunlardı. Sizler de bizim bilmediğimiz farklı bir sürpriz yumurta biliyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.