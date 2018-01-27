Özel günlerde kullanıcılara hazırladığı sürpriz Doodle'lar ile gönülleri fetheden ve bünyesinde barındırdığı sürpriz yumurtalarla da ilgi çekmeyi başaran Google'ın, arama motoruna yerleştirdiği ve daha önce keşfetmediğinizi düşündüğümüz 10 özelliğini sizler için derledik. Haberi okuduğunuz sekme açık olacak şekilde, her yeni adımda sizler de bu değişik özellikleri bizlerle deneyebilirsiniz.
1. Solitaire
Google'ın arama penceresinde 'Solitaire' yazarsanız, Microsoft'un bu klasik kart oyununu Google üzerinden oynayabilirsiniz.
2. OXO
Google üzerinden oynayabileceğiniz bir diğer oyun da OXO... Arama penceresine 'Tic Tac Toe' yazmanız yeterli.
3. Eğik Google
Kelime anlamı 'eğik' olan 'a skew' kelimesini birleşik olarak 'askew' şeklinde yazarsanız, Google birazcık yamulacak.
4. Mario'ya Saygı Duruşu
Arama penceresine 'Super Mario Bros' yazın ve sağdaki resimlerin altındaki soru işaretine tıklayın. Bakalım ne oluyor?
5. Saygı Duruşu v2: Sonic
Bu kez de arama kısmına 'Sonic the Hedgehog' yazın. Bu sefer tıklamanız gereken yer fotoğrafların altındaki minik Sonic resmi...
6. Yerim Seni Google!
Google'ın muhtemelen en çok ilgi çeken sürpriz yumurtalarından biri... Arama penceresine 'Zerg Rush' yazmanız yeterli.
7. Pacman
Google, Pacman efsanesini de unutmamış. Aramaya tabi ki de 'Pacman' yazmanız yeterli.
8. Stres Çarkı
2017 yılında adeta bir fenomene dönüşen stres çarkı Google'a da bulaşmış. 'Spinner' yazdıktan sonra stresinizi Google üstünden giderebilirsiniz.
9. Atari Breakout
Okuldaki bilgisayarlarda DxBall oynayanlar aramızda mı? Eğer hatırlıyorsanız, Google Görseller'e gidip 'Atari Breakout' yazarak eski günleri yadedebilirsiniz.
10. Müzisyen Dostu Google
Eğer siz de müzikle haşır neşirseniz ve kafanızda bir metronom yoksa; Google bunun için de yanınızda. Arama penceresine 'Metronome' yazdıktan sonra, BPM'ini sizin belirleyeceğiniz bir şekilde metronom açabilirsiniz.
Sizler için derlediğimiz 10 farklı Google sürprizi bunlardı. Sizler de bizim bilmediğimiz farklı bir sürpriz yumurta biliyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.