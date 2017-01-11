Günümüzde Dinozorlara En Fazla Benzeyen Canlılar: Tavuklar!

Bu araştırmadan sonra tavuklara ve hindilere olan saygınız artabilir.

Milyonlarca yıl önce gezegenimizin sahipleri olan dev canlılar, dinozorlar, her ne kadar nesillerinin tükenmesinden kaçamamışlarsa da onları günümüze bir şekilde de olsa ulaştıran bir şey söz konusu; evrim.

Günümüzdeki kuşların, dinozorların uğradığı bu evrimin bir parçası olarak oluştuğu fikri çoğu bilim insanı tarafından kabul görülmekteydi. Fakat modern kuş türlerinin soyağaçları ve on binden fazla türü kapsayan biyolojik çeşitlilikleri, biyologların kafasını karıştırmaktaydı.

İşte bu konu üzerine araştırma yürüten Kent Üniversitesi'nden bir ekip, şu sonuca ulaşmışlar; çağımızın dinozorları tavuklar!

Dinozorların evrimleşme sürecini baz alarak yürütülen çalışmalar sonucunda, tavukların ve hindilerin, diğer kuşlara nazaran evrim sürecinde çok daha az genom değişikliğine uğradıklarını gözlemlenmiş. Araştırmada tavuk ve hindi kromozomları, tüyrlü bir dinozor olduğu düşünülen bir kuş türü ile karşılaştırmış. Bu karşılaştırma sonucuna göre, söz konusu dinozor ile tavuk ve hindlerin kromozomlarında ciddi oranda bir benzerlik saptanmış.

Araştırmayı yürüten Prof. Darren Griffin'in yaptığı açıklama şu şekilde: “Kuşların genomları, diğer omurgalı canlılara kıyasla daha fazla mikrokromozom içermesi bakımından ayırt edici bir özellik taşımaktadır. Gen açısından zengin olan bu küçük paketlerin dinozor atalarında da bulunduğunu düşünüyoruz. Araştırmalarımızın sonucunda tavukların, kuş türü dinozorlardakine en yakın olan kromozom modellerine sahip olduğunu gördük.”

Sonuç olarak; biraz düz mantık yürütmeyi denersek, ataları dinozor olan canlıları dürüm yapıp ayran eşliğinde bir güzel yiyoruz.