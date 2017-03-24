19 yaşındaki iki genç Navid Azodi ve Thomas Pryor, işaret dilini algılayıp her işarete ses veren bir çift akıllı eldiven geliştirdiler.

Bilim ve inovasyon teknolojisi için çalışmak ve hayati önem taşıyan yenilikler üretmek, yaşa başa bakmıyor. Washington Üniversitesi öğrencileri olan 19 yaşında iki genç Navid Azodi ve Thomas Pryor, işaret dilini algılayıp her işarete ses veren bir çift akıllı eldiven geliştirdi.

Üzerinde bulunan sensörler sayesinde kullanıcının el hareketlerini algılayan eldivenler, daha sonra bu hareketleri Bluetooth yardımıyla bilgisayara aktarıyorlar. Bilgisayar da bu hareketlerin karşılığı olan kelimeleri belirliyor ve saniyeler içerisinde bu kelimeleri seslendiriyor.

SignAloud adı verilen cihaz, Lamelson-MIT proje yarışmasında öğrenci ödülü olan 10 bin doları kazandı. Yaptıkları proje ile ilgili dünyanın dört bir yanından övgü ve tavsiyeler alan Azodi ve Pryor, üniversitede henüz ikinci yılını geçiriyorlar ve cihazı gelen tavsiyelere göre yeniden şekillendirmek için çalışmalarına devam edecekler.

SignAloud şu anda sadece Amerikan işaret dilinden bazı kelimeleri ve ifadeleri algılayabiliyor. Yeni işaretlerin cihaza tanıtılması ve hareketlerin bilgisayar diline dönüştürülmesi işi genç ikiliyi bekleyen zorlu bir görev olsa da dil bilimcilerden bu konuda yardım almaya başladılar bile.

Ne diyelim diye düşünürken zaten dediğimizi fark ettik: