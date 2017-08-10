ODTÜ, yalnızca 3 saatte konuyu anlayabileceğiniz ücretsiz derslere başladı. Merak ettiğiniz dersi seçin ve ücretsiz bir şekilde bu dersten eğitim alın.

Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) yine tüm Türkiye’nin eğitim düzeyini artıracak bir projeye imza attı. Bundan sonra eğitim almak isteyen herkes, http://bilgeis.net adresinden her ders için maksimum 3 saatlik eğitimle sertifika alabilecek.

Web tasarımından pazarlamaya kadar 44 farklı ders içeriğini en hızlı ve anlaşılabilir olarak anlatacak ODTÜ hocalarını izleyerek, konu hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Tamamiyle ücretsiz olan bu sistemin sonunda ODTÜ onaylı sertifika da veren online öğrenme için 3,4 milyon Euroluk bütçe ayrılmış. KOBİ ve eğitim almak isteyen herkese eğitim vermek için geliştirilen bu sistem, aylarca sürecek ağır dersleri almak yerine en anlaşılabilir haline indirgenecek ve aynı bilgiler, 3 saatlik bir ders ile alınabilecek.

Görme ve İşitme Engelliler de Programdan Yararlanabilir

Elektronik öğrenme programına ilişkin görme ve işitme engelliler için de altyazı ve ses seçeneği olduğunu belirten ODTÜ Eğitim Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, şu anda sistemde 44 ders içeriğinin bulunduğunu, ancak bu içeriklerin ay sonuna kadar 100’e çıkmasının hedeflendiğini belirtti. Ders içeriklerinin kolay öğrenilmesi için video, simülasyon, yazılı metin ve sesli destekten yayınlanan proje, zamanı az olsa da eğitim almak isteyen herkese kapılarını açmış durumda.

Siz de hemen ODTÜ’nün başlattığı bu programa katılmak istiyorsanız, buraya tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz. Unutmayın; yapmanız gereken tek şey sayfaya girip üye olmak. Sonrasında özgürce istediğiniz dersin eğitimini alabileceksiniz.