Türkiye'de oyun yayıncılığı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Pintipanda (Tuna Akşen) arttığı tweetler nedeniyle hapis istemiyle yargılanacağını açıkladı.

Her yazaman yaptığı Twitch yayınlarında ve YouTube kanalına yüklediği videolarda açık sözlülüğüyle öne çıkan ünlü Twitch yayıncısı Tuna Akşen ya da bilinen adıyla Pintipanda yayınladığı bir açıklamada attığı bazı tweetler ile ilgili şikayetin savcılık tarafından kabul edildiğini ve 1.5 yıldan 5.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hasabı üzerinden durumu açıklayan Akşen, avukatıyla birlikte ifade vermek üzere emniyete gittiğini açıklayarak 8 Kasım'da hakim karşısına çıkacağını söyledi. Hapis istemiyle yargılanan Tuna Akşen bu durumdan korkmadığını ve yayınlarına ara vermeden devam edeceğini de takipçileriyle paylaştı.

Tuna Akşen'in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde: