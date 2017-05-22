Sosyal medyada viral olan görüntülerde, vücudunda kene bulunan bir kadın nane yağı yardımıyla keneden kolayca kurtuluyor. Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan keneler, son yıllarda kırım-kongo kanamalı ateşi hastalığına sebep oluyorlar ve hayati tehdit saçıyorlar.

20 saniyeden daha kısa bir sürede ve hiç el sürmeden çıkartılan keneyi yaklaşık 30 milyon insan izledi. Zararlı taşıyıcının ısırması durumunda, ondan kurtulmak için çeşitli yöntemler bulunuyor ve eğer bilgi sahibi değilseniz en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye ediliyordu.

Videonun bu kadar çok izlenmesinin ardından konu hakkında görüşlerini bildiren uzmanlar, görüntülerin aldatmacadan ibaret olduğunu ve tehlike arz ettiğini dile getiriyorlar:

“Kene vücuda yapışmış konumdayken, derinize sapladığı iğneden kan dolaşımınıza ulaşım sağlar. Bir kenenin bu şekilde çıkartılması onun daha fazla mikrobiği bünyenize sokmasına sebep olabilir. Bu ve benzeri yöntemler keneyi kolayca çıkartabilirler. Ancak aktarılan mikrobiklerin arasında, ağır hastalıklara sebep olabilecek virüslerin kan girme ihtimali yüksektir.”

Videodaki gibi yöntemleri kesinlikle denememelisiniz. Bunun yerine aşağıdaki videoda anlatılanlara ilişkin bilgi, beceri ya da ekipmanınız bulunmuyorsa, bir an önce size en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. Çünkü uygun şartlarda çıkartılan kenelerin hastalık bulaştırma ihtimali kalmıyor: