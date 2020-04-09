İnsan Eli Değmeden 1 Ton Yük Taşıyabilen İnsansız Araç

Koronavirüs salgınının başladığı Çin’deki karantina uygulamaları sırasında, bazı ağır yükler robotlara emanet edildi. Tek seferde 1 ton yük taşıyabilen insansız araçlar, ülkenin doğusundaki Zibo kentinde 2 ay boyunca insanlara ihtiyaç duydukları erzakları götürdü. Lidar sensörler, kameralar ve çevresini tanıyan algoritmalarla donatılan araç, şimdi dünyanın farklı bölgelerinde hizmet verecek.

Gelecekte insanların yaptığı çoğu işi robotların devralacağı söylemlerini artık fazlasıyla ezberledik. Ancak koronavirüs gibi küresel krizler, normalde gerçekleşmesi yıllar alacak olayları hızlandırıyor. İnsanlık, salgın döneminde teknolojik sıçramalar yaşıyor.

Normalde bir gün görmeyi beklediğimiz ama zamanını pek kestiremediğimiz bir teknoloji daha hayatımıza girmek üzere. Doğu Çin’deki Zibo isimli bir şehirde, 2 ay süren karantina boyunca insansız bir araç ağır yükleri taşıdı. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi profesörü Ming Liu tarafından kurulan UDI isimli bir şirketin geliştirdiği söz konusu araç, tam 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Şubat başından bu yana insansız araçlarla, karantina altındaki bölgelerde 2.500 sefer yapıldı:

UDI’nin insansız aracı, market alışverişlerini, taze meyve ve sebze gibi ürünleri 2 ay boyunca herhangi bir insan müdahalesi olmadan adreslere götürmeyi başardı. Şirketin kurucusu ve aracın geliştiricilerinden olan Prof. Lui, zaten pek çok şirketin bu tarz insansız taşıma sistemlerine hazır olduğunun altını çizdi.

Bir başka Çinli şirket Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, eğer uygun alt yapı kurulursa günde en az 1 milyar adet kargonun bu sistemlerle taşınabileceğini belirmişti. 2016’da yayınlanan bir McKinsey raporuna göre 2026’ya kadar taşımacılık sektörünün %80’ini otonom araçlar teslim alacaklar.

UDI ise pandemi sürecinde işleri hızlandırıp söz konusu teknolojileri ciddi şekilde test etme fırsatı yakalayan şirketlerden birisi. Bu alanda ise Waymo, Zoox, Cruise gibi çok sayıda başka şirket de bulunuyor. ABD’nin Silikon Vadisi’nde de yine benzer şekilde bazı girişimler var ve yıllardır az sayıda da olsa gerçek trafik koşullarında testler yapılıyor.

Söz konusu araç, iPhone’ların da üretildiği Foxconn Endüstri Park’ında ekim 2019’da da kullanılmıştı:

Ürettikleri araçların birer otomobil olmadıklarını belirten Prof. Lui ve ekibi, dünyada özerk lojistik araçların seri üretimini gerçekleştiren ilk şirket olmayı hedeflediklerini söyledi. Bakalım otonom teslimat araçları, ne zaman hayatımızın sıradan birer parçaları olacaklar.