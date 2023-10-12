Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, IMEI kodları ile ilgili önemli bir karar yer aldı. Karara göre 1 yıl boyunca sinyal vermeyen cihazlar, kayıtlı IMEI havuzundan silinecek. Kodu yeniden kaydettirmek ise hiç kolay olmayacak.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) önemli bir kararı yer aldı. Aslında bu kararı çok çok öncelerden biliyorduk ancak bugün itibarıyla resmîleşmiş oldu. Yayımlanan yeni yönetmelik ile "klon IMEI" dönemi resmen sona erdi.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yıl TBMM'de bir kanun teklifi kabul edilmişti. Bu teklif, normalde 7 yıl olan IMEI havuzu kayıt süresini 1 yıla düşürüyordu. İşte Resmî Gazete'nin bugünkü sayısı, o kanun teklifinin çerçevesini oluşturan yönetmeliğe ev sahipliği yaptı. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yönetmelik, kaçak telefon kullanımını büyük oranda engelleyecek.

1 yıl boyunca sinyal vermeyen cihazın IMEI kaydı iptal edilecek!

Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile cihazlara ait IMEI kodları, 1 yıl boyunca sinyal alınmaması hâlinde IMEI havuzundan silinecek. Yani söz konusu cihaz, kayıtsız duruma düşecek. Dileyen vatandaş, kayıtsız hâle gelen IMEI kodunu yeniden havuza ekletebilecek. Ancak burada da çok ciddi bir uğraş süreci başlayacak.

Geçmişte A kişisi tarafından kullanılan bir IMEI kodu, B kişisi tarafından yeniden kaydettirilemeyecek!

Yönetmeliğe göre bir vatandaş, en az 1 yıl kullanmadığı bir cihaza ait IMEI kodunu yeniden havuza aldırabilecek. Bunu yapmak isteyen vatandaşın e-Devlet kullanması yeterli olacak. Ancak şöyle bir durum var: Diyelim ki A kişisi tarafından en az 1 yıl kullanılmayan bir cihazın IMEI kodu iptal edildi. Herhangi bir B kişisi, geçmişte A kişisinin kullandığı IMEI kodunu yeniden aktif hâle getiremeyecek. Buradaki tek yetkili, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara buradan ulaşılabilir.

Kanun teklifi ne diyordu?