Bir canlı düşünün ki tam tamına 11.000 yıl yaşayabiliyor. İlk etapta kulağa oldukça mantıksız veya imkânsız gibi görünebilir. Ancak bu kadar uzun zaman yaşayabilen canlılar gerçekten var.

Tahmin edeceğiniz üzere bir tür süngerin tükenmek bilmeyen bu hayatı, derin denizlerde yaşaması ile mümkün.

Peki bu kadar uzun süre yaşamayı nasıl başarıyorlar?

Bilim insanları tarafından 11.000 yıl yaşadığı tespit edilen söz konusu sünger, Monorhaphis chuni türüne ait bir canlıdır.

Bu süngerler, hayatlarını tek bir dev spikül aracılığıyla okyanus tabanına bağlı olarak geçirirler. Sonrasında vücutları, spikülün etrafına sarılarak bir silindir oluşturur ve bedenlerini, deniz tabanının üzerindeki sivri bir uçta tutarlar.

Bu canlıların inanması güç uzun ömürlülüğü, bilim insanlarının dev bir M. chuni örneği iskeletinin, izotopik ve elementel bileşimini araştırdığı 2012 yılında ortaya çıkar.

Bu süngerler genellikle 2 metreden uzun ve 1 santimetreden kalındır. Muazzam derecedeki uzun boylarının yanında da cam elyafı andıran ince silisyum dioksit lamellere sahiplerdir.

Bu lamellerden, vücutlarında neredeyse yüzlerce bulunabilir.

Yaklaşık 11.000 yaşında olan bu süngerler keşfedilene dek, Doğu Çin Denizi’nde, yaklaşık 1.100 metre derinlikte sessizce büyümeye devam ediyordu. Elbette bu uzun zaman içinde de çok fazla değişime tanık oldular.

Ayrıca bir bilim insanı ekibi, silisyum dioksit lamellerin büyüme modellerine bakarak, geliştirdiği iklim hakkında bazı dikkat çekici bilgilere ulaştı. Bu derin deniz süngerleri sıcaklık farklarına da oldukça dayanıklıydı.

Örneğin bulgulara göre okyanus sıcaklıkları, son birkaç yılda birkaç kez azımsanmayacak değişikliklere uğradı. Ancak bu süngerler, 2°C’de de 10°C’de de hayatına sorunsuz bir şekilde devam edebiliyordu.

Özetle bu canlıların, bilim insanlarının yaptığı bazı çalışmalar ve keşifler sonucunda habitatlarındaki bazı değişikliklere rağmen 11.000 yıl yaşayabildiği görüldü.

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