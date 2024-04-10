111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı John Tinniswood, uzun yaşamanın üç sırrını paylaştı.

1912 yılında doğan Birleşik Krallık vatandaşı John Tinniswood, yakın zamanda dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği ünvanını aldı. Tinniswood'un ne kadar yaşlı olduğunu anlamak için şöyle düşünebiliriz: Tinniswood doğduğunda daha imparatorluklar çağı bitmemiş, Titanik sulara inmemişti. 111 yıl ve 226 gündür yaşamaya devam eden Tinniswood, uzun yaşamak için üç sır paylaştı.

Tinniswood'a göre gençlere -ki kendisiyle kıyaslandığında gezegendeki neredeyse herkes- verebileceği en önemli tavsiye her şeyi orta karar yapmaları. Çok fazla içmek, çok fazla yemek, çok fazla yürümek ya da herhangi bir şeyi çok fazla yapmak Tinniswood'a göre bir noktadan sonra insanlara zarar veriyor. Tinniswood özel bir diyet yapmıyor ya da program uygulamıyor ancak hiç sigara içmemesi ve çok nadir alkol almasıyla dikkat çekiyor.

En yaşlı adamdan üç tavsiye

Tinniswood'un diğer tavsiyeleri ise geniş ufuklu bir insan olmak ve yapılan işi en iyi şekilde yapmak oldu. Böylece insanların dar bir patikayı izlemek zorunda kalmayacağını söyleyen 111 yaşındaki adam, herhangi bir işe de insanların kendilerini adamaları gerektiğini ifade ediyor.

Tinniswood, bu ayın başlarında Venezuelalı Juan Vincente Perez Mora'nın 114 yaşında vefat etmesinin ardından ünvanın sahibi olmuştu. Birleşik Krallık Ordusu ile birlikte 2. Dünya Savaşı'nda da savaşmış olan adam, yaşayan en yaşlı erkek gazi ünvanına da sahip. Tinniswood hâlâ bağımsız olarak yaşayabiliyor ve yardıma ihtiyaç duymuyor.