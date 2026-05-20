[12-19 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 12-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi Forza Horizon 6 bulunuyor.
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Subnautica 2
|20.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|The Quinfall
|7.99$
|-
|Diablo IV
|49.99$
|-
|Subnautica
|20.99$
|5.24$ (-%75)
|NBA 2K26
|69.99$
|9.79$ (-%86)
|Devil May Cry 5
|22.49$
|3.37$ (-%85)
|007 First Light
|39.99$
|-
|Rust
|18.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|-
