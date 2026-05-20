Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[12-19 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[12-19 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 12-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi Forza Horizon 6 bulunuyor.

İçerikten Görseller

[12-19 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Forza Horizon 6 48.99$ -
Subnautica 2 20.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Black Desert 4.99$ -
The Quinfall 7.99$ -
Diablo IV 49.99$ -
Subnautica 20.99$ 5.24$ (-%75)
NBA 2K26 69.99$ 9.79$ (-%86)
Devil May Cry 5 22.49$ 3.37$ (-%85)
007 First Light 39.99$ -
Rust 18.99$ -
Battlefield 6 69.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

[15-18 Mayıs] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[15-18 Mayıs] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

GTA 6 Türkiye Fiyatının Sızdırıldığı Haberi Doğru mu? Tüm Detaylarıyla Açıkladık!

GTA 6 Türkiye Fiyatının Sızdırıldığı Haberi Doğru mu? Tüm Detaylarıyla Açıkladık!

GTA 6'nın Ön Siparişe Açılacağı Tarih Ortaya Çıktı!

GTA 6'nın Ön Siparişe Açılacağı Tarih Ortaya Çıktı!

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com