[12-19 Mayıs 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 12-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise geçtiğimiz hafta olduğu gibi Forza Horizon 6 bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Forza Horizon 6 48.99$ - Subnautica 2 20.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) EA SPORTS FC 26 69.99$ - Black Desert 4.99$ - The Quinfall 7.99$ - Diablo IV 49.99$ - Subnautica 20.99$ 5.24$ (-%75) NBA 2K26 69.99$ 9.79$ (-%86) Devil May Cry 5 22.49$ 3.37$ (-%85) 007 First Light 39.99$ - Rust 18.99$ - Battlefield 6 69.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.