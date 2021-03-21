Tam 12 Yılda Çekilen Eşsiz Samanyolu Galaksisi Fotoğrafı

Finlandiyalı astrofotoğrafçı JP Metsavainio, 12 yıllık uğraş sonucunda birleştirdiği görüntülerle Samanyolu'nun en güzel karelerinden birisini sundu. Fotoğraf, 1,7 gigapiksel çözünürlüğe eş değer halde paylaşıldı.

İçinde bir kum tanesinden bile daha küçük yer kapladığımız Samanyolu Galaksisi, çekilen her fotoğrafını ve çizilen her resmini görüşümüzde bizi büyülüyor. Fakat bugün göreceğimiz kareler, daha önce gördüğümüz karelerin birçoğuna göre üzerinizde daha büyük bir etki yaratıyor.

Finlandiyalı astrofotoğrafçı JP Metsavainio, ardımızda bıraktığımız 12 yılı aşağıda göreceğimiz fotoğrafı oluşturmak için harcadı. 2009 – 2021 yılları arasında toplamda 1.250 saatlik poz süresiyle elde edilen görüntü, 234 bağımsız mozaik parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Fotoğraf, tam haliyle 1,7 gigapiksel çözünürlüğe ve 100.000 piksel genişliğe ulaştı.

İşte ortaya çıkan o büyüleyici görüntü:

Yukarıda gördüğümüz kare, galaksimizin Taurus (Boğa) takımyıldızından Cygnus takımyıldızına kadar olan bölümünü gösteriyor. Fotoğrafta gördüğümüz renklerden yeşil hidrojene, kırmızı sülfüre ve mavi oksijene işaret ediyor. Fotoğrafın oluşturulmasını sağlayan parçaların nasıl bir araya getirildiğiyse şu fotoğrafta net bir şekilde görülebiliyor:

Fotoğrafın tam halini görmek istemiş olsanız bile bu fotoğrafın ne kadar net bir fotoğraf olduğunu kavrayamamış olabilirsiniz. Buna yardımcı olmak için fotoğrafın sol alt köşesinde bulunan California Nebula'yı aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki fotoğrafta 20 milyona yakın yıldızın görülebildiğini de ifade edelim.

Oluşturulan fotoğrafın sol alt kısmında yer alan görüntünün büyütülmüş hali.

Fotoğrafın arkasındaki teknik detaylar:

JP Metsavainio, oluşturduğu göz alıcı fotoğrafın sahne arkasını da anlatmaktan kaçınmadı. Fotoğrafçı, 12 yıl boyunca çeşitli araçlarla çekim yaptı. Bu araçlar araasında Meade LX200 GPS 12" teleskop, Canon EF 200mm f/1,8 kamera optiği, Apogee Alta U16 ve Tokina AT-x 200mm f/2,8 kamera gibi donanımlar yer aldı. Kendisinin çekim yaptığı donanımların bir kısmını da yukarıda görebilirsiniz. Detaylı liste içinse bu bağlantıya tıklayarak kendi blogunu ziyaret edebilirsiniz.