Roscosmos, Yörüngeye 38 Yabancı Uydu Fırlatacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 38 yabancı uydulu bir fırlatma gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İlk etapta 20 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, teknik nedenlerden ötürü bugüne (21 Mart) ertelendi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde 2029'da Venüs'e göndermeye hazırlandıkları yörünge istasyonu ile ilgili açıklamaları ve 2030'lu yıllarda Venüs'e gerçekleştirecekleri görevler ile gündeme gelen Roscosmos, yörüngeye 38 yabancı uydu göndermeye hazırlanıyor.

Uzay ajansının Soyuz-2 taşıyıcı roketi ile gerçekleştirmeye hazırlandığı görev, 20 Mart Cumartesi günü Moskova saati ile 09:07'ye planlanmıştı. Ancak yaşanan teknik durumlar sebebiyle görev, bugüne (21 Mart) ertelendi.

Fırlatma ile 17 farklı ülkeye ait 38 uydu yörüngeye yerleştirilecek:

Güney Kore'nin dünyayı gözlemlemek için geliştirdiği CAS500-1'in yanı sıra yüksek teknolojili mikro uydu bileşenleri de bugün gerçekleştirilecek fırlatma ile yörüngedeki yerini alacak. CAS500-1 ve CAS500-2 uydularının yörüngeye fırlatılmasına ilişkin sözleşmeler 2017'de imzalanmıştı ve her iki uydunun da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rus ‘Soyuz-2.1a’ aracıyla fırlatılması planlanıyor.

Roscosmos'dan gelen bilgilere göre fırlatma ile İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İsrail, Tayland, Brezilya, Hollanda, Arjantin, Macaristan, İspanya, Slovakya ve Tunus’dan oluşan 17 ülkelik listenin minyatür uydulardan 200 kg ağırlığındaki küçük uzay araçlarına kadar çeşitli formatlardaki uyduları yörüngeye taşınacak.

Türkiye ile Milli Uzay Programı kapsamında işbirliği:

Ülkemizin Milli Uzay Programı'nın açıklanmasının ardından açıklamalar yapan Roscosmos yetkilileri, Türkiye Uzay Ajansı ile ortak projelere yönelik teklifler beklediklerini ifade etmişlerdi. Ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yeniden bu konuya değinen Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, ''Güneydeki önemli komşumuz ve ortağımız Türkiye’nin uzayla ilgili girişimlerine katılmak için tüm fırsatları değerlendirmekten her zaman mutluluk duyarız'' ifadelerini kullandı.