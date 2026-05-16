[16-31 Mayıs] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Mayıs ayının ikinci yarısı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Mayıs ayının ikinci yarısında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Forza Horizon 6 olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

  • Battlestar Galactica: Scattered Hopes (Steam)
  • Outbound (Steam)
  • Directive 8020 (Steam)
  • Subnautica 2 (Steam, Epic Games Store, Xbox, Game Pass)
  • Blades of Fire (Steam)
  • Forza Horizon 6 (Steam, Xbox, Game Pass)
  • Disco Elysium (Xbox, Game Pass)
  • Oddsparks: An Automation Adventure (Epic Games Store)
  • Planet Coaster 2 (Epic Games Store)
  • Sudden Strike 5 (Steam)
  • Super Battle Golf (Steam)

NVIDIA GeForce NOW'a Mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

