Cihan Alp Aygün isimli 17 yaşındaki Türk girişimcinin uygulaması Getpad 70 ülkede yayınlanan muazzam bir sosyal ağ uygulaması haline geldi. Yeni nesil yazarlık uygulaması olan Getpad, kendi blog makalelerinizi ve düşüncelerinizi yazmanıza olanak sağlıyor.

İnternette yer alan birçok blog ve kitap yayınlama sitesinin yanında son 1 senede oldukça ilgi görmeye başlayan Getpad, 17 yaşında bir Türk girişimcinin eseri. Mobil geliştirici Cihan Alp Aygün tarafından ortaya çıkarılan Getpad, şimdiden 70 ülkede yayınlanmayı başardı.

Binlerce yazarın yer aldığı platformda 50.000+ blog ve 50.000+ düşünce paylaşımı yapıldı. Özellikle gençlerin tercih ettiği Getpad’de herkes özgürce düşüncelerini paylaşabiliyor. Günümüzde tüm dünyada insanların kitap ve makale okuma oranları düşerken Getpad bu algıyı da kırmış durumda. Türkiye’de 15-45 yaş arası kullanıcısı bulunan platformda, okuma ortalaması 9 dakika 28 saniyeyi buluyor. Bu, Türkiye’de okumaya ayrılan sürenin tam 9 katı. Keza Türkiye’de okumaya ayrılan süre 1 dakikayken, Türkiye Getpad’de daha fazla okuyor.

Cihan Alp Aygün, uygulamayı satması için 350.000 TL teklif almış

Geçtiğimiz yıldan bu yana büyüyen Getpad’i bir girişimci satın almak için 350.000 TL teklif etmiş ancak Cihan Alp Aygün uygulamayı satmayı reddetmiş. Ayrıca şu anda Aygün uygulama içi yeni bir gelir modellemesi üzerine çalışıyor. 1 hafta içinde yayına alınacak yeni gelir modeliyle birçok yazar yeni özelliklere sahip olacak.

Ortalama günde 30.000 yazı görüntülenmesi alan Getpad’e her gün katılım devam ediyor. Şu anda sadece Android üzerinden yayınlanan uygulama umuyoruz ki kısa süre içinde Apple’da da indirilebilir olur.

Sizler de Cihan Alp Aygün gibi uygulama geliştiriyorsanız bize bildirmekten lütfen çekinmeyin. Genç geliştiriciler uygulamaları hakkında bize bilgi verebilir hatta uygulamalarının Webtekno’da yayınlanmasını sağlayabilir.