Yeni Peugeot 3008 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

C segmenti SUV sınıfında en çok beğenilen araçlardan birisi olan Peugeot 3008, yeni makyaj görmüş haliyle Türkiye'de satışa sunuldu. Hem tasarımda yapılan değişikliklere hem de aracın sahip olduğu özelliklere daha yakından bakıyoruz.

Peugeot 3008, Türkiye’de en çok beğenilen SUV modelleri arasında yer alıyor. Fransız marka, halihazırda beğenilen aracın tasarımında birkaç değişiklikler yaparak 3008’i SUV rekabetinde güncel tutmayı hedefliyor. Açıkçası SUV modellerde görmeye alışkın olmadığımız bu iddialı tasarım, markanın ne kadar hırslı olduğunu göstermeye yetiyor.

Peugeot 3008’in yeni makyajlanmış hali birkaç ay önce duyurulmuştu ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunuldu. Henüz yeni olmasına rağmen araç büyük beğeniler toplamaya başladı bile ve üstelik 3008’in iddialı olduğu tek nokta tasarımı değil, aynı zamanda düşük hacimli motorunun getirdiği düşük yakıt tüketimi. Dilerseniz aracın sahip olduğu özelliklere yakından bir göz atalım.

Tasarım

Dış tasarım

Öncelikle Peugeot 3008’de yapılan en bariz değişikliğin aracın ön bölgesinde uygulandığını söyleyelim. Tamamen değişen ızgara havalandırmaları ve led far grubu, 3008’in son derece heybetli durmasını sağlamış. Peugeot araçlarında kendi logosu olan aslana dair çağrışımlar yapmayı seviyor, bu yüzden de far grubunun aslan dişine benzetilmesi son derece anlamlı ve ilgi çekici olmuş.

3008’in ilk nesilinden itibaren kullandığı aslan pençesine benzeyen arka far grubu da bu göndermeyi son derece uyumlu bir tasarım haline getiren detaylardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Peugeot 3008, standart olarak sunulan 7 farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor ve opsiyonel olarak satın alınabilen Black Pack, karartılmış ön ızgara, tavan ve aslan logosu da dahil olmak üzere araca siyah detaylar ekleyerek 3008’in son derece asil durmasını sağlıyor.

İç tasarım

Peugeot 3008’in iç kısmında çok bariz değişikler yok gibi duruyor. Ancak yanlarda ve kapı kollarının üstünde kullanılan döşemelerin gövde renginden farklı olması, araç içerisinde son derece elegant ve şık bir hava yaratıyor.

Standart olan Active Prime donanım paketinde kumaş döşemeler kullanılırken, hemen bir üst pakette deri döşemelere geçilmesi büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Aracın şık ve sportif görünümünü devam ettirmesine yarayan Nappa deri döşemeler ise GT Selection ve GT paketlerinde opsiyonel olarak satın alınabiliyor.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Peugeot 3008’in yükseltilmiş multimedya ekranı, 8 inç büyüklüğünde ve 3 boyutlu navigasyon sistemine sahip. Multimedya ekranı üzerinden klima, araç içi ambiyans, müzik ve navigasyon gibi özelliklerin kontrol edebildiği bu ekran, GT donanım paketlerinde 10 inç olarak sunuluyor.

Mirror Screen

Mirror Screen, Peugeot model araçların Apple Carplay ve Android Auto donanımlarına sahip olmasını sağlayan bir sistem. Akıllı telefonlarınızı kolayca eşleştirip Haritalar ve Mesajlar gibi bazı uygulamaları multimedya ekranına yansıtabildiğiniz Mirror Screen, aynı zamanda akıllı telefonunuzu kablosuz bir şekilde şarj etmenize olanak sağlıyor.

Güvenlik önlemleri

Öncelikle Peugeot 3008’in güvenlik önlemleri konusunda biraz hayal kırıklığı yarattığını söyleyelim. Artık birçok arabada standart olarak sunulan adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarısı gibi özelliklerin 3008’in en düşük donanımında malesef göremiyoruz.

Peugeot 3008 GT donanım paketinin haricinde standart olarak piyasadaki en kötü arabada bile görebileceğimiz hava yastıkları, ESP, ASR, programlanabilir hız sabitleyici gibi özellikler sunuluyor. Peugeot’nun 3008 modelinde öne çıkarmış olduğu özellikler ise Night Vision ve Grip Control olarak karşımıza çıkıyor.

Night Vision

Peugeot 3008’in GT donanımında bulunan kızılötesi kameralar, gece sürüşlerinde aracın 200 metre ilerisini tarayarak yayaları ve hayvanları algılayabiliyor sürücüyü görsel olarak uyarıyor. Sürücü hiç bir tepki vermeden karşıdaki engele doğru yaklaşmaya devam ederse acil durum freni tetikleniyor ve lastiklere fren basıncı uygulanmaya başlanıyor.

Grip Control

Grip Control, 3008’i arazi gibi engebeli yollara çıkartacak sürücüler için yokuş iniş destek sistemi ve özel çekiş kontrol sistemi ile birlikte çalışan son derece işe yarar bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. 3008, GT donanımında Grip Control performansının artması için kendi özel lastiklerini standart olarak sunuyor.

Peugeot 3008 motorları, performansı ve yakıt tüketimi

Peugeot 3008 dizel ve benzin olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. Avrupa'da satışa sunulan elektrikli motorların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. En çok öne çıkan ve dikkat çeken motorunun 1.5 litrelik dizel motor olduğunu söyleyebiliriz. Düşük hacimli olduğu için vergi konusunda da avantaj yaratan bu motor aynı zamanda düşük yakıt tüketimine sahip. Dilerseniz hem benzinli hem de dizel motor seçeneklerinin performanslarına daha yakından bakalım.

1.2 PureTech 8 ileri otomatik

Motor tipi: Benzinli

Beygir: 130 hp

Maksimum hız: 188 km

0-100 km hızlanma: 9,7 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 6,1 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,9 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,4 lt

1.6 PureTech 8 ileri otomatik

Motor tipi: Benzinli

Beygir: 180 hp

Maksimum hız: 222 km

0-100 km hızlanma: 8,0 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 6,5 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 4,8 - 5,0 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 5,4 - 5,5 lt

1.5 BlueHDi 8 ileri otomatik

Motor tipi: Dizel

Beygir: 130 hp

Maksimum hız: 189 km

0-100 km hızlanma: 11,5 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 4,4 - 4,5 lt

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,7 - 3,9 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 4,0 - 4,1 lt

Peugeot 3008 fiyat listesi

Peugeot 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech Benzinli 403.000 TL

Peugeot 3008 ALLURE 1.6 PureTech Benzinli 445.000 TL

Peugeot 3008 GT SELECTION 1.6 PureTech Benzinli 475.000 TL

Peugeot 3008 GT 1.6 PureTech Benzinli 515.000 TL

Peugeot 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi Dizel 440.000 TL

Peugeot 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi Dizel 450.000 TL

Peugeot 3008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi Dizel 480.000 TL

Peugeot 3008 GT 1.5 BlueHDi Dizel 520.000 TL

Yeni Peugeot 3008’in sahip olduğu özellikleri ve fiyat listesini birlikte inceledik. Açıkçası 3008; Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Kadjar ve Opel Grandland X gibi rakiplerinin arasından sıyrılabilecek bir tasarıma sahip. Düşük hacimli dizel motor seçeneğinin de 3008’in tercih edilmesinin sebeplerinden birisi olabilir gözüküyor. Yeni Peugeot 3008 için sizler neler düşünüyorsunuz?