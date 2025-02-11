Gemi tatili, denizde uzun süre vakit geçirmek… Bunların hepsi kulağa çok hoş geliyor ancak bunu biraz abartan birisi var. O da Kübalı Mario Salcedo. Kendisi tam 30 yıldır aralıksız denizde yaşıyor.

Okyanusların üzerinde, lüks yolcu gemisinde hayatını devam ettiren Salcedo’nun sizce nasıl bir yaşamı vardır?

Denizde olma fikri cazip gibi görünse de iş karaya çıkmak olunca yaşadığı bazı zorluklar da var. O zaman Salcedo’nun yaşamına minik bir kulaç atalım ve bakalım hayatı nasıl ilerliyor.

1994’ten beri 1000’in üzerinde yolculuğa çıktı.

Mario, 45 yaşındayken uluslararası finans şirketindeki kariyerini geride bırakarak dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Demir yolu, kara yolu veya hava yolu yerine kendisi deniz yolunu tercih etti ve 30 yıldır da bundan vazgeçmedi.

Birkaç gemi ile yolculuğu denedikten sonra Royal Caribbean'ın Voyager of the Seas gemisinde aradığı huzuru buldu. Geminin sunduğu olanaklar ve atmosfer, Mario'yu cezbetti ve o günden sonra deniz onun evi oldu.

Mario, bu yaşam tarzının ona sunduğu sosyal etkileşimlerden büyük keyif alıyor.

Gemi, Mario’nun adımını attığı zamanlar dünyanın en büyük seyahat gemisiydi ve ilk buz pateni pisti, ilk tırmanma duvarı gibi devrim niteliğinde özellikleri vardı.

Mario, günlerini dans ederek, akşam yemeklerinden sonra puro ve konyak eşliğinde spor müsabakalarını izleyerek geçiriyor.

“Nereden geliyor bu değirmenin suyu?” diyebilirsiniz ama Mario, çalışmaktan da vazgeçmiyor. Günde ortalama 5 saatini yatırım yönetimi işine ayırıyor ve bu sayede gemi masrafını da çıkarıyor.

Deniz tutkusu, Mario'ya yıllık yaklaşık 101.000 dolara mal oluyor. İç kabinlerde kalarak ve harcamalarını kontrol altında tutarak, bu yaşam tarzını sürdürülebilir kılıyor. Mario, "Benim bütçem 72.093 dolar. Eğer iç kabinde kalırsanız, bu yaşam tarzı ABD'deki ortalama bir huzurevi masrafından daha ucuz," diyor.

Geminin sadık müşterisi olmasından dolayı Mario, internete de para ödemiyor ve hatta ona gemide “Süper Mario” lakabını taktıkları gibi işlerini hallettiği özel bir alanı da bulunuyor.

Bu kadar uzun süre denizde yaşamanın yan etkileri de var?

1 hafta tekne turuna çıkanlar var mı aranızda? O 1 hafta sonra tekneden indiğinizde karada adım atmakta zorlanırsınız çünkü sallantıya alışmışsınızdır.

Aynı durum Mario için de geçerli. Tabii bir de onca yılı düşününce Mario, kara bacaklarını kaybettiğini söylüyor. O kadar çok sallanmadan dolayı düz bir çizgide yürüyemeyen Mario, gemide olmayı karada olmadan daha az rahatsız edici buluyor.

Salcedo’nun Miami’de 2 yatak odalı bir evi var ama kendisi burayı otel gibi kullanıyor. Gemi yolculukları sırasında sadece evi kontrol ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece 15 aylığına karaya dönen Mario, yılda yaklaşık sadece 15 gününü karada geçiriyor ve bu sırada doktor, banka gibi işlerini hallediyor.

Mario ile hayallere daldık ve alışılmışın dışında bir yaşam tarzının da mümkün olduğunu gördük. Peki siz böyle bir hayat yaşamak ister miydiniz?

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