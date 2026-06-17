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Apple'ın 20. Yıl Dönümüne Özel iPhone Modeli Hakkında Yeni Sızıntı: İki Farklı Boyutta Gelebilir!

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Apple, 20. yıl dönümüne özel geliştirdiği yeni iPhone modelini iki farklı boyutta sunabilir.

Apple'ın 20. Yıl Dönümüne Özel iPhone Modeli Hakkında Yeni Sızıntı: İki Farklı Boyutta Gelebilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın 20. yıl dönümüne özel olarak geliştirdiği iddia edilen yeni iPhone modeli, aylardır sızıntıların ve konsept tasarımların merkezinde yer alıyor.

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Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın paylaştığı son bilgilere göre bu özel model tek bir seçenekle sınırlı kalmayacak ve iki farklı boyut alternatifiyle gelecek. Şirket içinde "V73" ve "V74" kod adlarıyla anıldığı öne sürülen bu cihazların, mevcut iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yerini alacağı ve benzer ekran boyutlarına sahip olacağı iddia ediliyor.

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Apple'ın 20. Yıl Dönümüne Özel iPhone Modeli Hakkında Yeni Sızıntı: İki Farklı Boyutta Gelebilir!
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2nm Naxos işlemciden güç alacaklar

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Sızıntılar, yeni nesil 20. yıl dönümüne özel iPhone modellerinin gücünü Apple'ın "Naxos" kod adıyla anılan A21 çipinden alacağını belirtiyor. Bu işlemcinin en dikkat çekici yönü ise 2nm üretim mimarisi üzerine kurulacak olması.

Apple'ın yalnızca bu özel seride değil, şirketin "V78" kod adını taşıdığı söylenen ikinci nesil katlanabilir iPhone modelinde de aynı Naxos çipini kullanmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor.

Bloomberg'in raporunda yer alan bir diğer önemli iddiaya göre Apple, katlanabilir cihaz serisini her yıl düzenli olarak yenilemeyi hedefliyor. Bu durum, şirketin arka planda birden fazla katlanabilir cihaz projesi üzerinde çalıştığını ve bu pazarda kalıcı bir strateji izlemek istediğini gösteriyor.

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