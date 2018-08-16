Volkswagen'in performans aracı Golf R, 2019 modeli ile beraber çok geniş bir renk skalası sunacak.

Alman otomobil üreticisi, Volkswagen Spektrum Programı ile 2019 Golf R için yepyeni renk seçenekleri sunmaya hazırlanıyor. Volkswagen'in bu hamle ile Golf R için müşteri portföyünü arttırmayı hedeflediği belirtildi. Şu ana kadar sadece Kanada'da uygulamaya konulan Spektrum Programı, artık daha fazla ülkede faaliyet gösterecek.

Birçok renk seçeneğinin sunulduğu program dahilinde, şimdiye kadar sadece Avrupa'da bulunan Scirocco Mk 3 ve Lamborghini Huracan modellerinde bulunan Viper Green Metalik rengi de yer almakta. Ancak bu araçlardan birini almak isterseniz, aracınızın teslim edilmesi için maalesef biraz daha sabırlı olmanız gerekecek. Spektrum Programının parçası olan kırk boya seçeneğinden herhangi biri, iki ila dört aylık bekleme süresine sahip özel siparişlerdir.

Ayrıca beş standart renk harici bir seçim yapmanız halinde, ekstra bir ücret ödemeniz de gerekecektir. Bu özel renklerdeki Golf R'lardan birine sahip olmanın bedelinin ise 2500 dolar olacağı belirtildi. Ekstra ücretlendirmenin pahalı olduğu düşünülüyor ancak boya işlemini aracı aldıktan sonra yaptırmanız halinde de benzer ücretler ödemeniz gerekecektir.