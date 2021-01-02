İnsanların evine kapandığı 2020 yılında trafiğini artıran platformlardan bir tanesi olan YouTube, oyun kategorisindeki 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre oyun kategorisi altındaki içerikler 100 milyar saat izlendi.

Geride bıraktığımız 2020 yılı, dünya genelinde birçok insan ve birçok sektör için oldukça sıkıntılı geçti. Birçok ülkede insanlar, koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kaldı. Tabii dünyanın büyük bir kısmının evlerine kapanmış olmasının bazı etkileri de oldu.

Evlerine kapanan insanlar, oyunlara ve YouTube'a yöneldi. Steam, bu sene içerisinde birçok kez eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırdı. Benzer bir artış YouTube'un kullanıcı trafiğinde de yaşanmış görünüyor. Görünüşe göre bu durum, YouTube oyun kategorisindeki videoların izlenmesine de yansımış.

YouTube oyun kategorisindeki videolar, 100 milyar saat izlenmeye ulaştı

YouTube, yayınladığı videoda 2020 yılında oyun kategorisiyle ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre YouTube oyun kategorisindeki videolar 100 milyar saat izlenmeye ulaştı. Ayrıca sadece izlenmede değil YouTube içerik üreticilerinin abone sayılarına da yansımalar oldu.

Paylaşılan videoya göre YouTube oyun kategorisi altında içerik üreten 80 binden fazla içerik üreticisi, 100 bin abone sayısını geçmeyi başardı. Buna ek olarak 1000'den fazla kanal 5 milyon aboneye, 350'den fazla kanal ise 10 milyon aboneye ulaşmayı başardı. Oldukça etkileyici sayılar.

YouTube, 2020 boyunca en çok saat izlenen oyunları da açıkladı. 2020'de YouTube'da en çok izlenen oyunlar şunlar oldu:

Fortnite: 67 milyar izlenme

67 milyar izlenme GTA V: 70 milyar izlenme

70 milyar izlenme Garena Free Fire: 72 milyar izlenme

72 milyar izlenme Roblox: 75 milyar izlenme

75 milyar izlenme Minecraft: 201 milyar izlenme

İzlenme sayılarına baktığımızda aradan yıllar geçse de GTA V ve Minecraft'ın ne kadar büyük markalar olduğunu bir kez daha görmüş olduk. YouTube, ayrıca en çok canlı izlenen oyunları da açıkladı. Burada izlenme sayıları yer almasa da en çok canlı izlenen oyunlar şu şekilde:

Minecraft

Garena Free Fire

Fortnite

GTA V

PUBG Mobile

YouTube'un blog yazısında yayınladığı istatistiklere daha detaylı bakmak isteyenler buradan ulaşabilirler.