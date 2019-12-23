2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Oranları belli oldu. 1-3, 4-6, 7-11 yaş otomobiller için 2020 MTV hesaplama işlemlerini anlatıyoruz. Ayrıca MTV ödemeleri ne zaman yapılacak, 1.0’dan 2.0’a olan motorlar için MTV oranları ne kadar olacak sorularına da yanıt veriyoruz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 oranları açıklandı. Türkiye’deki otomobil ve araç sahiplerinin yılda iki taksit olarak edeyeceklerini MTV için 2020 zam oranı önce %22 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile %22,58’lik zam yerine bu yıl MTV’deki artış oranı %12 olarak açıklandı.

2020 Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek olan MTV için tüm motor tipleri ve yaş aralıkları için yeni vergi tutarları da kesinleşmiş oldu. MTV nereye ödenir, nasıl hesaplanır, ne zaman ödenecek gibi soruların yanıtı da merak konusu. Gelin 2020 MTV ödemelerine dair tüm sorulara yanıt verelim.

2020 MTV oranları:

1 Ocak 2018 öncesi tescilli otomobiller için 2020 MTV oranları:

1 - 3 yaş, 0-1300 cc: 964.32 TL

1 - 3 yaş, 1301-1600 cc: 1.678,88 TL

1 - 3 yaş, 1601-1800 cc: 2.946,64 TL

1 - 3 yaş, 1801-2000 cc: 4.670,4 TL

4 - 6 yaş, 0-1300 cc: 672 TL

4 - 6 yaş, 1301-1600 cc: 1.258 TL

4 - 6 yaş, 1601-1800 cc: 2.316,16 TL

4 - 6 yaş, 1801-2000 cc: 3.596,32 TL

7 - 11 yaş, 0-1300 cc: 376,32 TL

7 - 11 yaş, 1301-1600 cc: 730.24 TL

7 - 11 yaş, 1601-1800 cc: 1.364,16 TL

7 - 11 yaş, 1801-2000 cc: 2.114,56 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescilli otomobiller için 2020 MTV oranları:

1 - 3 yaş, 0-1300 cc, matrah < 46.300 TL: 964.32 TL

1 - 3 yaş, 0-1300 cc, 46.300 TL - 81.100 TL arası matrah: 1.059,52 TL

1 - 3 yaş, 0-1300 cc, matrah > 81.100 TL: 1.156,96 TL

1 - 3 yaş, 1301-1600 cc, matrah < 46.300 TL: 1.678,88 TL

1 - 3 yaş, 1301-1600 cc, 46.300 TL - 81.100 TL arası matrah: 1.846,88 TL

1 - 3 yaş, 1301-1600 cc, matrah > 81.100 TL: 2.014,88 TL

1 - 3 yaş, 1601-1800 cc, matrah < 115.900 TL: 3.260,32 TL

1 - 3 yaş, 1601-1800 cc, matrah > 115.900 TL: 3.557,12 TL

1 - 3 yaş, 1801-2000 cc, matrah < 115.900 TL: 5.136,32 TL

1 - 3 yaş, 1801-2000 cc, matrah > 115.900 TL: 5.603,36 TL

MTV hesaplama nasıl yapılır?

Yukarıdaki oranlar, %12’lik zam ile ulaşılan, otomobiller için geçerli 2020 yılı MTV oranlarıdır. Aracın türü kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarları değişiklik gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, kullanılan otomobil, araç ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise yaşa ek olarak aracın ağırlığı da MTV hesaplamasına dahil ediliyor.

2020 MTV oranını hesaplamak için buraya tıklayarak hesaplama aracına ulaşabilirsiniz.

2020 yılı MTV ödemeleri ne zaman yapılacak?

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında araç sahiplerinden talep edilir. Ödemeler Ocak ve Temmuz 2020’de yani 6 ayda bir yapılacak. Sürücüler, böylece her iki 6 aylık dilim için iki taksit olarak yıllık MTV ödemelerini yapmış olacaklar.

MTV ödemeleri nereye yapılır?

Anlaşmalı bankaların internet sitelerinde ya da mobil uygulamalarından,

MTV tahsil yetkisi bulunan Vergi Dairesi şubelerinden,

şubelerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr uygulamasından,

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Android ve iOS mobil uygulamasından,

Vatandaşlar, yukarıdaki maddelerde yer alan ödeme imkanlarından faydalanabilecekler. Ayrıca Android ve iOS cihazlarınız için tüm vergi ödemelerinizi kontrol edip ödeyebileceğiniz GİB uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz: