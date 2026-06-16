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2021-2024 Arası Sıfır Otomobil Alanlar Dikkat: 4 Milyon Vatandaş İncelemeye Alındı, Cevap Vermeyene Ceza Var!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2024 arası sıfır otomobil alan 4 milyon civarı kullanıcıya inceleme başlattı. Bu vatandaşların belli süre içerisinde istenen bilgileri müfettişliğe bildirmesi gerekiyor.

2021-2024 Arası Sıfır Otomobil Alanlar Dikkat: 4 Milyon Vatandaş İncelemeye Alındı, Cevap Vermeyene Ceza Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de her yıl yüz binlerce sayıda sıfır otomobil satılıyor. Şimdi gelen haberler ise geçtiğimiz yılalrda araç satın alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Öyle ki Hazine ve Maliye Bakanlığının, sıfır kilometre araç satın alanlarla ilgili bir inceleme başlattığı bildirildi.

Buna göre bakanlığın incelemesi, 2021 ila 2024 yılları arasında sıfır kilometre araba satın alan vatandaşları ilgilendiriyor. Araç alım sürecinde yapılan ödemeler, aksesuar bedelleri ve ek ücretlerin inceleneceği, vatandaşlardan yanıt gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İçerikten Görseller

2021-2024 Arası Sıfır Otomobil Alanlar Dikkat: 4 Milyon Vatandaş İncelemeye Alındı, Cevap Vermeyene Ceza Var!
sıfr

4 milyon araç sahibi incelenecek, yanıtsız kalanlara ceza verilecek

sıfr

  • Aracın satın alındığı bedel
  • Ödemenin nasıl yapıldığı (Nakit, EFT, kredi kartı)
  • Ek aksesuar, garanti ve sigorta için ödeme yapılıp yapılmadığı
  • Bu ödemelere ilişkin faturalar

Vatandaşların yukarıda gördüğünüz Vergi Denetim Kurulu tarafından paylaşılan bilgilerin 15 gün içinde nüfus cüzdanı ve iletişim bilgileriyle müfettişliğe iletilmesi gerekecek. Talep edilen bilgilere ilişkin sıralı olarak detaylı ve açık yanıt verilmiş imzalı bir yazı ve yazı ekinde imzalayan veya ilgili kişinin telefon numarasının yer alması gerekecek. Yanıtsız kalan veya eksik bilgi verenlere ise ceza uygulanabileceği belirtilmiş. İncelemeye toplamda 4 milyon civarında araç sahibinin dahil edildiği aktarılıyor.

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