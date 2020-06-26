2021 Ford F-150 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Ford, yeni F-150'nin üzerindeki örtüyü sonunda kaldırdı. Amerikan pazarının gözde araçlarından biri olan F-150, yenilenen tasarımı, hibrit motor seçeneği ve teknolojik yükseltmelerle segmentinin en iddialı modellerinden biri olabilir.

Ford, Amerikan pazarındaki en popüler modellerinden biri olan F-150'nin 2021 modelinin beklenen tanıtımını sonunda gerçekleştirdi. 2021 Ford F-150, yenilenmiş bir tasarımdan ziyade, revize edilmiş bir görünümle geldi. Daha modern çizgilere kavuşan pick-up modeli, hibrit motor seçeneğini de seriye getirdi.

Ford F-150, hibrit bir güç aktarma organı, yeniden tasarlanmış bilgi-eğlence ekranı, gelişmiş sürüş yardımı, uyku koltuğu, masa, bagaj kapağına gizlenmiş soketler, şık bölge aydınlatması, yenilenmiş bir iç tasarım ve daha akıllı çekiş sistemleri gibi özellikler sunuyor.

2021 Ford F-150, hibrit motor seçeneği olan ilk F-150 oldu

Yeni F-150, seride bir ilk olarak benzin-elektrik kombinasyonundan güç alan hibrit motor seçeneğiyle geldi. PowerBoost olarak adlandırılan motor sistemi, 3.5 litrelik çift turbolu bir EcoBoost V6 motoru, 35 kW'lık bir elektrik motoru ve 1.5 kWh'lık bataryayla birleştiriyor. Araçta kullanılan bataryanın kapasitesinin küçük olması, elektrikli menzilin sınırlandırıldığı anlamına geliyor.

Yeni nesil pick-up, hibrit seçeneğin yanı sıra 2.7 ve 3.5 litrelik EcoBoost V6 motorlar da sunuyor. Ayrıca doğal emişli 5.0 litre V8, 3.0 litre turbo dizel V6 ve 3,3 litre temel V6 içeren seçenekler de mevcut. Ford, motorların güç ve tork değerlerini henüz açıklamadı. Hibritten dizele ve turbodan V8'e kadar tüm motorlarda güç, 10 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere aktarılıyor. Araçta dört tekerden çekiş mevcutken arkadan çekiş standart olarak yine var.

Ford F-150, kasasındaki dahili jeneratörüyle yarı yolda bırakmıyor

Yeni F-150, kasasındaki Pro Power olarak adlandırılan soketlerle, elektrikli cihazlar için güç sağlayabiliyor. Dizel F-150'lerde bu soketin kapasitesinin 2.0 kW, hibrit modelde 2.4 kW olduğu belirtiliyor. Ayrıca F-150 hibrit modelinde 7.2 kW'lık bir seçenek de bulunuyor. 2.0 ve 2.4 kW'lık soketlerde 2 adet 120 Volt'luk giriş, 7.2 kW'lık soketlerde ise 4 adet 120 V ve bir adet 240 V giriş bulunuyor. Yani elektrikli ısıtıcı, TV, mini buzdolabı ve birçok elektronik cihazı çalıştırmak mümkün.

Ford F-150, OTA üzerinden güncellenebiliyor

Yeni nesil pick-up'ın iç kısmında standart 8.0 inç ve ek seçenek olarak 12.0 inçlik dokunmatik ekrana sahip yeni bir bilgi eğlence sistemi yer alıyor. Buna ek olarak 12.3 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca bilgi eğlence ekranının altındaki manuel düğmeler de yenilenmiş. F-150, tıpkı Tesla araçlarda olduğu gibi yazılım güncellemelerini OTA aracılığıyla alabiliyor. Yani araçların artık güncelleme için bayiye gitmesi gerekmiyor.

Ön koltukların yaklaşık 180 derece yatırılabiliyor olması da sürücü ve yolcuların rahatlıkla uyuyup dinlenmesine imkan sağlıyor. Tüm bu özellikler, aracı şantiyelerde veya kamp gibi aktivitelerde kullanacaklar için avantaj sağlıyor. Pick-up ayrıca 5 tonun üzerinde yük çekebiliyor. Yani aracı bir karavan olarak da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Ford mevcut F Serisi'nin tasarımını genel olarak yansıtırken, gövde panellerinin çoğunu yeniledi. Daha keskin kenarlar, araca daha agresif bir görünüm kattı. Farlardaki ve arka lambalardaki değişim beklenildiği kadar farklı olmadı ve çok fazla değişikliğe uğramadı. Ford, F-150’lerin altı donanımında 11 farklı ızgara seçeneği ve çok sayıda tekerlek seçeneği sunuyor. Ayrıca kapılarda iki tonlu boya seçenekleri de var.

Ford F-150 fiyat seçenekleri