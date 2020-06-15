Ford Transit'in Off-Road Odaklı Trail Versiyonları Tanıtıldı

Ford'un uzun soluklu minibüs modeli olan Transit ve Transit Custom modellerine zorlu arazi koşullarına uygun olacak şekilde Trail isimli yeni bir versiyon geldi.

Ford, arazi koşullarına uygun olacak Transit Trail modellerini tanıttı. Avrupa genelinde bu yaz teslimatına başlanacak olan bu yeni Transit Trail araçlar, hem görsel hem de mekanik bir dizi güncellemeyle kullanıcı karşısına çıkıyor. Ford'un ürün yelpazesine eklediği bu yeni modellerin en çok dikkat çeken görsel değişikliğiyse tıpkı Ford'un Raptor modellerinde olduğu gibi orta kısmında büyük harflerle Ford yazısı bulunan mat siyah ön ızgara oluyor.

Metalik mavi ve kırmızı renklerde iki renk seçeneğiyle tanıtılan Transit Trail serisinde, görünümü pürüzsüz bir şekilde tamamlamak ve renk bütünlüğünü sağlamak için ön, arka tamponlar ile yan paneller mat siyah plastik parçalarla süslenmiş. Ayrıca ön kapılara özel Trail ibaresi işlenen bu yeni Transit araçlarda 16 inçlik yine mat siyah özel tasarım jantlar kullanılmış. Kırmızı olan Transit Custom Trailer modelinde ise ekstra tavan rayları da mevcut durumda.

Yeni Trail serisinin mekanik özellikleri:

Bu yeni araziye özel seri ile Ford, Transit serisinin kabinlerinde de bazı değişiklikler yapmış. Güçlendirilmiş kabinlerin yanı sıra da araziye daha uygun hâle gelmesi için araçlarda, limitli kaydırmalı diferansiyel ve kaygan zeminlerde daha iyi tutuş sağlayan bir çekiş kontrol sistemi kullanılmış.

Ayrıca bu yeni seride normal Transit serisinde bulunan akıllı dört çeker sistem de mevcut. Bu akıllı dört çeker sistem; normalde arka itişli olarak çalışan aracın, arazi koşullarına göre toplam gücünün %50'sini ön tekerleklere aktarabilmesine olanak sağlıyor. Kaputun altına baktığımızda yeni Trail modellerinde; 130, 170 ve 185 beygirlik güçler sunan 2.0 EcoBlue dizel motorlar yer alıyor. Panel van veya çift kabinli van gövde olarak iki seçenekte sunulan araçlardan Transit Custom Trail olanındaysa ekstra 48 V hafif hibrit teknolojisi bulunuyor.

Ford ayrıca, Transit Custom ve Tourneo Custom serisine bir de Active versiyon eklemiş durumda. Bu Active pakete sahip araçlarda 17 inçlik jantlar bulunuyor ve ızgara tasarımları Trail serisinden biraz daha farklı. Tourneo Custom Active, sadece 8+1 minibüs şeklinde satılsa da Transit Custom Trail modelinin bütün motor seçenekleri bu versiyonda da bulunuyor. Transit Custom Active'deki seçeneklerse Transit Custom Trail versiyonuyla aynı olarak kullanıcıya sunuluyor.