Her Dünya Kupası’nda olduğu gibi 2022 Katar Dünya Kupası için de peş peşe resmi şarkılar yayınlanıyor. Bu şarkıların en sonuncusu, Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares imzalı Tukoh Taka oldu.

Katar’da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı desek yeridir. Turnuva öncesinde mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmak isteyen FIFA, farklı kıtalardan şarkıcıları ve müzisyenleri turnuva müzikleri yapmak için bir araya getiriyor. Bu iş birliklerinin sonuncusu da Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares’ın imzalarını taşıyan taraftar marşı Tukoh Taka.

Öncelikle bu şarkının turnuvanın resmi şarkısı olmadığını belirtmek gerekiyor. Her turnuvanın kendi müzik albümleri bulunur. Bu şarkı da o albümler için yapılan, taraftarların eğlenmesi için bestelenmiş marşlardan biri.

İşte FIFA 2022 Dünya Kupası resmi taraftar marşı: Tukoh Taka - Nicki Minaj, Maluma, & Myriam Fares

İşte Tukoh Taka'ya gelen yorumlar

Sosyal medyada gördüğümüz yorumlar, genel olarak şarkının pek de beğenilmediğini gözler önüne seriyor.

İtalya kupada yok, marşta var

Karı hoş olmadı yalnız, kadın diyelim biz ona

Şarkının dili de eleştirildi

İşte 2022 Dünya Kupası için hazırlanan tüm şarkılar

Dünya Kupası için hazırlanmış olan çok sayıda şarkı bulunuyor. Bu şarkılardan bazıları çoktan paylaşıldı.

İşte efsaneleşmiş dünya kupası şarkıları

Daha önceki turnuvalarda yayınlanmış ve efsane olmayı başarmış şarkılar da bulunuyor. Bu şarkıların bazılarını da hatırlatalım:

Peki sizce Dünya Kupası için bugüne kadar yayınlanmış en iyi şarkı hangisi?