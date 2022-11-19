Katar’da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı desek yeridir. Turnuva öncesinde mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşmak isteyen FIFA, farklı kıtalardan şarkıcıları ve müzisyenleri turnuva müzikleri yapmak için bir araya getiriyor. Bu iş birliklerinin sonuncusu da Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares’ın imzalarını taşıyan taraftar marşı Tukoh Taka.
Öncelikle bu şarkının turnuvanın resmi şarkısı olmadığını belirtmek gerekiyor. Her turnuvanın kendi müzik albümleri bulunur. Bu şarkı da o albümler için yapılan, taraftarların eğlenmesi için bestelenmiş marşlardan biri.
İşte FIFA 2022 Dünya Kupası resmi taraftar marşı: Tukoh Taka - Nicki Minaj, Maluma, & Myriam Fares
İşte Tukoh Taka'ya gelen yorumlar
Sosyal medyada gördüğümüz yorumlar, genel olarak şarkının pek de beğenilmediğini gözler önüne seriyor.
İtalya kupada yok, marşta var
Karı hoş olmadı yalnız, kadın diyelim biz ona
Şarkının dili de eleştirildi
İşte 2022 Dünya Kupası için hazırlanan tüm şarkılar
Dünya Kupası için hazırlanmış olan çok sayıda şarkı bulunuyor. Bu şarkılardan bazıları çoktan paylaşıldı.
İşte efsaneleşmiş dünya kupası şarkıları
Daha önceki turnuvalarda yayınlanmış ve efsane olmayı başarmış şarkılar da bulunuyor. Bu şarkıların bazılarını da hatırlatalım:
Peki sizce Dünya Kupası için bugüne kadar yayınlanmış en iyi şarkı hangisi?