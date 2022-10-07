2022 Nobel Barış Ödülü Kazananları Açıklandı

Nobel Komitesi, 2022 Nobel Barış Ödülü'nün kazanan isimlerini açıkladı. Ödül, Ales Bialiatski, Memorial ve Sivil Özgürlükler Merkezi arasında paylaşıldı.

Bilim ve sanat camiasında çalışmaları ve eserleriyle insanlığa hizmet eden isimlerin ödüllendirildiği Nobel Ödülleri’nin kazananları bu hafta açıklanıyor. Pazartesi günü başlayan duyurularda şu ana kadar Nobel Tıp, Fizik, Kimya ve Edebiyat Ödülleri’nin kazanan isimleri açıklanmıştı.

Nobel Komitesi, bugün özellikle bu yıl merakla beklenen Nobel Barış Ödülü’nün kazanan isimlerini duyurdu. 2022 Nobel Barış Ödülü, bu yıl iki kurum ve bir bireye verildi. Bu isimler Belaruslu insan hakları avukatı Ales Bialiatski, Rusya merkezli insan hakları kuruluşu Memorial ve Ukrayna merkezli insan hakları kuruluşu Sivil Özgürlükler Merkezi oldu.

"Barış ve demokrasi için sivil toplumun önemini gösterdiler"

Nobel Komitesi tarafından paylaşılan açıklamaya göre Nobel Barış Ödülü sahipleri, kendi ülkelerindeki sivil toplumu temsil ediyor. Bu isimler, uzun yıllardır iktidarı eleştirme ve vatandaşların temel haklarını korumayı desteklediler. Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yetkinin kötüye kullanıldığını belgelemek için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Birlikte, barış ve demokrasi için sivil toplumun önemini gösterdiler.

Ales Bialiatski kimdir?

Alex Bialiatski, 1980’lerin ortalarında Belarus’ta ortaya çıkan demokrasi hareketinin başlatıcılarından biriydi. Hayatını anavatanında demokrasiyi ve barışçıl kalkınmaya adayan Ales, 1996 yılında Viasna (Bahar) örgütünü kurdu. Örgüt, ülkedeki tutuklu göstericilere ve ailelerine destek verdi. İlerleyen yıllarda yetkililerin siyasi mahkumlara yönelik işkence uygulamalarını belgeleyen ve protesto eden geniş tabanlı bir insan hakları örgütüne dönüştü.