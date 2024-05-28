Gelecek yılın eğitim öğretim programı açıklandı. Programın açıklanması ile birlikte tatil dönemleri de belli oldu.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi artık sona ererken 2024-2025 eğitim öğretim yılının takvimi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre eğitim öğretim yılı 2 Eylül'de başlayacak, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ara dönem tatilleri ise 11-15 Kasım 2024 ve 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarda öğrencilere bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamak gibi amaçlarla destekler verilecek.

İlk tatil 11-15 Kasım 2024'te

Açıklanan takvime göre ilk dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatilinin tarihleri de belli oldu. 31 Mart 2025 Pazartesi başlayan ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.