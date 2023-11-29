Son zamanlarda hem internette hem de oyun camiasında adını sıkça duymaya başladığımız Lethal Company oyunu, pek çok dev oyunu arkasında bırakarak güncel olarak en çok oynanan oyunlar arasına girmeyi başardı. Peki, bu oyunu bu kadar başarılı ve oynanabilir yapan şeyler ne? Sizler için inceledik.

Güncel olarak Steam'de en çok oynanan oyunlara bakarsanız Lethal Company'yi görmeniz sizi biraz şaşırtabilir. Pek çok yeni çıkan oyunun aksine adından söz ettirmeyi başarabilmiş bu erken erişim oyunu, şimdiden binlerce oyuncu toplamayı başardı bile. Ancak bunu nasıl başardı?

Zaman zaman Instagram, YouTube veya TikTok gibi mecraların kısa kesitlerinde sıkça karşılaştığımız bu oyun, bazen çok komik sahneler sunsa da bazen çok korkunç olabiliyor. Peki bu oyun tam olarak ne ve neyi anlatıyor?

Oyun firması, Lethal Company'yi korku türünde co-op oyunu olarak tanımlasa da oyuncular genel olarak bu oyunu komik buluyor.

"Lafı çok uzattın, anlat artık, nedir bu oyun?" diyorsunuz muhtemelen, o yüzden hemen anlatayım: Öncelikle siz bir şirket çalışanısınız ve ekibinizle birlikte çeşitli gezegenlere gönderilerek hurda toplamaya çalışıyorsunuz. Ancak tabii ki yalnız değilsiniz; hayır, arkadaşlarınızdan bahsetmiyorum. Bildiğiniz, etrafınız çeşitli canavarlarla çevrili.

Hem kotanızı doldurmaya çalışırken hem de canavarlardan kaçıyorsunuz ancak en önemli işiniz doğal olarak hurda toplamak. Çünkü günün sonunda kotanızı tamamlayamazsanız şirket sizi öldürüyor ve baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz.

O yüzden bazen arkadaşlarınız can çekişirken sizin kotanızı doldurmaya çalışmanız komik görüntülere yol açabiliyor. Bu oyunu illa arkadaşlarınızla da oynamanıza gerek yok, ben yabancı dil bilmiyorum derseniz de önemli değil. Çünkü oyunun server'ı tam olarak Türk kaynıyor. Ancak maalesef ki oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Lethal Company'nin popülerleşmesinde yayıncıların da etkisi çok büyük, bugün eğer oyun kanallarını ziyaret ederseniz en az 1'nin bu oyunu oynadığını görmüşsünüzdür. Yani şüpheniz varsa hiç çekinmeyin, direkt koşup alın. Üstelik Steam dolar kuruna geçmesine rağmen fiyatı da cep yakan oyunlar arasında değil. Güncel kurla 167 TL olan bu oyun, komisyonla birlikte yaklaşık 200 TL.

Oyun çoğunlukla karanlık atmosfere sahip olduğu için bazen görüşünüz bozulabilir. Ancak tabii ki bu da oyuna ayrı bir retrotik hava katıyor.

Görüşünüz bozuk diye ses duyulmuyor zannetmeyin çünkü bazen telsizden arkadaşlarınızın acı çığlıklarını duyabilirsiniz. Sanırım zaten oyunda en çok öne çıkan şey de bu, arkadaşlarınızın zor durumda kalıp kaçmaya çalışırken çıkardıkları o komik sesler. Genel olarak oyuncu kitlesi, komik bir deneyim yaşamak için bu oyunu oynuyorlar diyebiliriz.

%98,83 olumlu incelemeye sahip olan bu oyun, henüz daha ekim ayında çıkmasına rağmen geçtiğimiz hafta 184 bin güncel oyuncuyla âdeta rekor kırdı.

Eğer ben co-op korku tutkunuyum veya arkadaşlarımla oynayacak korku oyunu önerisine ihtiyacım var diyorsanız bu oyun tam size göre. Artı olarak; oyun, sistem gereksinimi olarak sizden çok bir şey istemiyor. Zaten genel olarak grafik kalitesi pek iyi de değil.

Olumsuz yönlerinden de bahsedecek olursak; genel olarak oyun 144p bir hava katıyor, bu da zamanla insanın gözünü açıkçası yoruyor. Ayrıca oyunda bazen bug'lar olabiliyor, ancak daha erken erişimde olduğunu unutmamak lazım. Bizce oyun şirketi, bu tempoyu düşürmemek adına en kısa sürede bunlara bir çözüm bulmalı.

Ekstra olarak oyun size hikâye bakımından öyle çok ahım şahım bir şey de sunmuyor. Hatta hiç sunmuyor desek yeridir, sadece hurda topluyor ve canavarlardan kaçıyorsunuz. Ancak yine de keyifli mi? Bizce ve çoğu oyuncuya göre keyifli. Sizler de bu oyun hakkındaki görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın!

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