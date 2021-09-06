Renault Megane E-Tech Electric Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Fransız otomobil devi Renault, SUV platformunda yeniden inşa ettiği tamamen elektrikli Megane E-Tech Electric modelini tanıttı.

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Renault'nun en çok satan modellerinden biri olan Megane, yepyeni bir görünüme kavuştu. Renault, bugüne kadar karşımıza hep sedan, hatchback ve station wagon versiyonlarıyla karşımıza çıkan Megane'ı SUV platformu üzerinde yeniden inşa etti ve tamamen elektrikli donanımıyla görücüye çıkardı.

4,21 metreye uzanan boya ve 2,7 metrelik genişliğe sahip yeni elektrikli Megane E-Tech Electric, adından da anlaşılacağı üzere sıfır emisyonlu aktarma organlarına sahip. Dilerseniz Fransız otomobil devinin uzun bir süredir üzerinde uğraştığı yeni modelin detaylarına yakından bakalım.

Aerodinamiği geliştiren tasarım

Yeni Renault Megane E-Tech Electric, tasarımsal olarak kardeşlerine benziyor olsa da gerçek bir crossover görünümüne sahip. Renault, Nissan ve Mitsubishi'nin kullandığı ortak platform CMF-EV üzerine inşa edilen yeni araç, 20 inçlik iri jantlara, 1,5 metre gibi kısa bir yüksekliğe ve aracın aerodinamik yapısını güçlendiren hemzemin kapı kollarına sahip. Araç, aynı zamanda Renault'nun retrolaştırılan logosunu taşıyan ilk modellerden biri olma özelliğine sahip.

Yeni Renault Megane E-Tech Electric, iki farklı batarya seçeneğine sahip

Yeni elektrikli Megane, sürücülere standart donanım paketinde 130 (96 kW), bir üst donanım paketinde de 218 (160 kW) beygir güç üreten motor seçenekleri sunuyor. Batarya seçenekleri arasında 40 ve 60 kWH'lık iki farklı batarya bulunuyor ve 40 kWH'lık batarya 300 kilometre, 60 kWH'lık batarya ise 470 kilometre menzil sunuyor.

Yeni Megane, teknolojik donanım konusunda da iddialı

Yeni elektrikli Megane, Türkiye'de olmasa da yurt dışında görebildiğimiz Trezor, Symbioz ve Morphoz modellerinde kullanılan tamamen dijital bilgi eğlence ekranına sahip. Üst donanım paketinde 12,3 inç büyüklüğünde gösterge paneline ve 250 x 1562 çözünürlükte 12 inçlik multimedya ekranına sahip Megane E-Tech Electric, daha düşük donanım paketinde sadece 9 inçlik multimedya ekranına sahip. Yeni modelin satış fiyatının hangi aralıklarda olacağı henüz belli değil, ancak Fransız otomobil devinin yeni elektrikli Megane'ı 2022 yılının Şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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