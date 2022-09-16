Subaru, sevilen crossover modeli Crosstrek'in yenilenmiş versiyonunu tanıttı. Gelin hep beraber pek de büyük değişikliklere gidilmeyen bu otomobile bir göz atalım.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru, her yıl yeni otomobilleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda BRZ modelinin yanında bir de acı sos üreten dev şirket, birkaç ay önce elektrikli SUV’si Solterra’yı Türkiye’ye getirmişti. Özellikleriyle beğeni toplayan bu araç, ülkemizdeki diğer otomobiller gibi adeta cep yakıyordu.

Dev marka, şimdi ise sevilen bir otomobilinin 2024 modelini bizlerle buluşturdu. Subaru, satışlarda öne çıkan crossover tipindeki Crosstrek modelini yenilenmiş versiyonuyla tanıttı. Gelin hep beraber otomobilin dikkat çeken özelliklerine birlikte göz atalım.

İç ve dış tasarımda yenilikler

Subaru, aracın tasarımının yenilendiğini söylüyor olsa da bunu ilk bakışta anlamak pek kolay değil. Araçtaki en büyük değişikliklerin farlarda ve ön ızgarada olduğunu belirtebiliriz. Japonya pazarı için tanıtılan araçta ön ızgaranın daha büyük ve göz önüne sokulacak bir şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Farlarda ise daha keskin ve ince bir tasarım karşımıza çıkıyor.

2024 Crosstrek, Subaru’nun e-Boxer elektrik motoruyla eşleştirilmiş 2.0 litrelik dört silindirli bir motor kullanıyor. Ayrıca Japonya modelinin yalnızca otomatik şanzıman seçeneği ile birlikte geleceği belirtiliyor. ABD, Avrupa gibi diğer pazarlarda manuel seçeneğinin eklenip eklenmeyeceği ise şu an belirsiz.

Aracın bir diğer göze çarpan tarafı ise iç mekân tasarımı. Geleneksel göstergeler ile birlikte gelecek olan Crosstrek, şirketin geçtiğimiz yıllarda kullanmaya başladığı yeni bilgi eğlence sistemine sahip. Aracın içinde dikey olarak tasarlanmış 11,6 inçlik bir dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor. İç mekân genel olarak önceki yıllarla benzerlik gösterse de Subaru, koltukları yenilediğini belirtiyor. Buna göre koltuklar, daha destekleyici olacak ve titreşimi azaltacak ayarlanmış.

Ek olarak iç mekanda daha az fiziksel düğme bulunduğunu, klima ve ses kontrolünün dokunmatik ekran üzerinden yapıldığını ekleyelim. Şirket, EyeSight sürücü asistanı sisteminin de kameralarda yapılan iyileştirmeler sayesinde geliştirildiğini ekliyor.

Yeni Subaru Crosstrek, 2023 yılı içerisinde Japonya’da satışa sunulacak. Aracın diğer pazarlara Japonya’dan daha sonra geleceğini söylemek mümkün. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.