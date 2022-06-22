Subaru'nun Elektrikli SUV'u Solterra Türkiye'de: İşte Fiyatı

Subaru'nun ilk elektrikli otomobili olma unvanını taşıyan 2022 model Solterra Türkiye'ye resmen geldi. Aracın başlangıç fiyatı 1.665.900 TL olarak açıklandı.

Japon otomobil üreticisi Subaru’nun 2021’in sonunda tanıttığı Solterra modeli, Japonya’ya odaklı bir model olsa da Avrupa ve ABD’de de satışa sunulmuştu. Subaru’nun ilk elektrikli aracı olan 2022 Solterra, uzun süren bekleyişin ardından en sonunda ülkemizde de satışa sunuluyor.

2022 Subaru Solterra, üç farklı donanım seçeneği ile bugün ülkemize geldi. Ülkemizde elektrikli otomobil eksikliğinin doldurulmasında rol üstlenecek olan model, dikkat çekici ve alışılagelmişin dışında tasarımıyla yurt dışında olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Aracın Türkiye fiyatı ise elbette pek çoğumuzun ulaşamayacağı seviyede..

Diğer tüm Subaru SUV'larından büyük:

Toyota’nın da kullandığı e-TNGA platformu üzerine inşa edilen yeni Solterra, Subaru’nun diğer modellerine göre daha büyük ebatlara sahip. Araç, Subaru’nun sevilen SUV’u Forestar’dan 50 milimetre daha fazla uzunluğa sahip. Aracın aks mesafesi ise yine Forestar’dan 180 milimetre daha uzun.

Subaru tarafından paylaşılan verilere göre elektrikli araç, tam şarjla 466 kilometre menzil sunuyor. 0’dan 100’e 6,9 saniyede çıkabilen araç, dört çeker çekiş sistemine ev sahipliği yapıyor. Yeni modelin ülkemizde satışa çıkacak donanım paketleri ve fiyatları ise şu şekilde listeleniyor: