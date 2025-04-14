Stanford Üniversitesi, 2025 Yapay Zekâ Endeksi raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor, sektörde yaşanan gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yapay zekâ sektörüne yönelik yeni bir rapor yayımladılar. "2025 AI Index" isimli rapor, sektörde yaşanan gelişmeleri derliyor olması açısından dikkat çekiyor.

Raporda yer alan verilere baktığımız zaman dikkat çekici hususlar görüyoruz. Bu bağlamda; Çin ile ABD arasındaki yapay zekâ rekabetinin zaman içerisinde nasıl değiştiği ve ülkelerin yapay zekâya yönelik yaklaşımları, bu rapor sayesinde gün yüzüne çıkmış durumda. Dilerseniz şimdi gelin detaylara geçelim.

2025 AI Index raporunda öne çıkan hususlar:

En iyi yapay zekâ modelleri ABD'de. Ama...

Stanford Üniversite'nin araştırmasına göre dünyadaki en iyi yapay zekâ modellerini ABD geliştiriyor. Avrupa, bu konuda oldukça geride kaldı. Ancak Çin, ABD ile olan rekabeti çok hızlı bir şekilde kapatmaya başladı. Rapora göre Çinli yapay zekâ modelleri ile ABD'li modeller arasında 2023 yılında iki haneli performans farkları vardı. Şimdiyse büyük oranda eşitlenmiş durumda.

Yapay zekâ yatırımları ve kullanım durumu artıyor

Araştırma, şirketlerin yapay zekâ yatırımlarının her geçen gün biraz daha arttığını gözler önüne serdi. Ayrıca şirketler, yapay zekâyı etkin olarak kullanmaya başladılar. 2023 yılında yüzde 55 olarak kayıtlara geçen şirketlerin yapay zekâ kullanım oranı, 2024 yılında yüzde 78'e kadar yükselmiş durumda. Öte yandan; yapay zekâ, biz sıradan kullanıcılar arasında da daha fazla kullanılmaya başladı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede yapay zekâya yönelik iyimserlik artıyor

Yukarıdaki tablo, ülkelerin yapay zekâ sektöründeki iyimserliklerini gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre neredeyse her ülke, 2022 yılından bu yana yapay zekâya daha iyimser bakıyor. Bu oran, Türkiye için yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Yasal düzenlemeler ve eğitim alanında önemli çalışmalar yapılıyor

Yapay zekâ, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi ve bu da hükûmetleri harekete geçirdi. Yapılan araştırmaya göre 2024 yılında yapay zekâ sektörüne ilişkin yasal düzenleme yapan ülke sayısı 75'e kadar çıktı. Ayrıca hükûmetler, yapay zekâ sektörüne destek vermeye başladılar. Yatırımlar artarken eğitim alanında da çeşitli çalışmalar yapıldı.