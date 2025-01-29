BMW, Türkiye'de de çok sevilen crossover modeli iX'i yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen araç hem daha güçlü hem de çok daha şık bir tasarıma sahip. İşte yenilenen iX'in özellikleri ve fiyatı...

BMW, ilk kez 2020 yılında tanıttığı elektrikli crossover modeli iX'i yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen otomobil, BMW hayranlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki yenilenen iX, tüketicilere neler vadediyor?

2026 model BMW iX, artık çok daha şık bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; ikonik böbrek ızgaranın daha belirgin hâle getirildiğini görüyoruz. Tabii buna paralel olarak tampon tasarımı ile farlar da yenilenmiş durumda. Arka kısımda ise yeni bir difüzör görüyoruz. Yapılan değişiklikler, BMW iX'e daha sert bir hava kattı.

Karşınızda 2026 BMW iX

Aracın iç kısmına baktığımız zaman çok büyük değişimler göremiyoruz. Tek bir panele monte edilmiş dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı, iDrive 8.5 isimli işletim sistemiyle çalışıyor. "M Sport" versiyonu satın alan tüketiciler, şık bir direksiyon tasarımına ve çok fonksiyonlu koltuklara sahip olacaklar.

BMW iX, artık daha güçlü bir otomobil. Bu crossover'ın baz versiyonu olan xDrive45, 402 beygir gücü ve 500 kilometre menzil sunuyor. xDrive60 isimli versiyonda 536 beygir gücü ve 550 kilometre menzil sunulurken en güçlü versiyon olarak karşımıza çıkan M70 versiyonunda ise 650 beygir gücü ve 485 kilometre menzil görüyoruz. M70'in 0-100 km/s hızlanma süresi 3,6 saniye olarak açıklandı.

BMW tarafından yapılan açıklamalara göre yenilenen crossover, ABD pazarında 76.325 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Mart ayı itibarıyla seri üretime girmesi planlanan otomobilin teslimatları ise yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Yenilenen BMW iX'in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.