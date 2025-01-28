Volkswagen, 2025'te herhangi bir yeni elektrikli model tanıtmayı planlamıyor. Bu durum, Çin gibi bölgelerde geride kalan şirketi iyice kötü bir duruma sokabilir.

Dünyadaki birçok otomobil devi artık yavaş yavaş elektrikli araçlara geçmeye başlamış durumda. Geçen yıl planlar ertelense de hâlâ birçok şirketin nihai hedefi bir gün tamamen elektrikli olmak. Volkswagen de bunlardan biri. Şirket, düzenli olarak yeni elektrikli modellerini tanıtıyordu.

Ancak gelen yeni bilgiler, Alman otomobil devinin bu yıl elektrikli araçlar konusunda yavaş bir yıl geçireceğini gösterdi. Öyle ki son zamanlarda gelen bilgilere göre Volkswagen, 2025’te elektrikli araç tanıtmayacak.

Sonuçları kötü olabilir

Volkswagen, bu yıl yeni bir elektrikli model tanıtmayı düşünmüyor, bunun yerine 2026’da yeni araçlarıyla karşımıza çıkmayı planlıyor. Ancak bu durum, hâlihazırda pek iyi bir dönemden geçmeyen şirket için büyük bir risk oluşturabilir.

2024 yılında Volkswagen’in genel satışlarında düşüşler görülmüştü. Elektrikli modellerde de bu durum mevcuttu. Çin ve ABD’de de markanın popülerliğinin azaldığı görülmüştü. Çin’de BYD gibi markalar ucuz elektrikli araçlarıyla öne çıkarken ABD’den gelen vergi tehditleri, şirketin satışlarını olumsuz etkiliyordu. Ayrıca 2024’te sendikalarla yaşananlar, yüksek masraflar, fabrika kapatma düşünceleri gibi sorunlar da şirketi zora sokmuştu.

2025’teki modellerin yazılım geliştirme sürecindeki aksamalarla ertelenmesi, bu durumu daha da kötü hâle getirip iyice geride kalmasına neden olabilir. Analistler, bu yıl şirketin “eski teknolojileri” satacak ve yeni bir model getirmeyecek olmasının çok zorlayıcı olacağının altını çizmiş. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ancak eğer farklı bir hamle yapmazsa işler iyice kötüye gidebilir.