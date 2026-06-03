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Honda ZR-V Türkiye'ye Geri Döndü: İşte Fiyatı!

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Honda, SUV tipindeki otomobili ZR-V'yi yeniden ülkemize getirdi. İşte otomobilin fiyatı.

Honda ZR-V Türkiye'ye Geri Döndü: İşte Fiyatı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok ilgi gören otomobil markalarından biri olan Honda’nın yakın zamanda ZR-V modelini yeniden ülkemize getireceği açıklanmıştı. Beklenen gün geldi. Dikkat çeken özelliklere sahip 2026 Honda ZR-V modeli resmen Türkiye’de satışa sunuldu.

HR-V ve CR-V modelleri arasında konumlanan Honda ZR-V modeli, 4568 mm uzunluğa sahip. 380 litre bagaj hacmiyle gelen SUV tipindeki aracın, 18 inç alaşım jantlar, LED aydınlatma gibi dikkat çeken tasarım özellikleri de var.

İçerikten Görseller

Honda ZR-V Türkiye'ye Geri Döndü: İşte Fiyatı!
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Honda ZR-V Türkiye fiyatı

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Versiyon Fiyatı
2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.970.000 TL

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Yeni Honda ZR-V modeli, 2.0 litre hibrit motor ile ülkemizde satışa sunuluyor. Benzinli motor, 143 PS güç ve 186 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/sa’e 8 saniyede çıkabilen ZR-V, 173 km/sa maksimum hıza sahip. Otomatik şanzıman ile sunulan aracın yakıt tüketimi 5,8 litre olarak açıklandı. İç mekânında ise 10,2 inç dijital gösterge ekranı ve 9 inç bilgi eğlence ekranı var.

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