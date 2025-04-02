Hyundai, video oyunlarından ilham alarak ortaya çıkardığı konsept otomobili Insteroid'i tanıttı. Araç, gerçekten ilginç bir tasarımla geliyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, popüler modellerinin yanı sıra ilginç yeni modellerle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Şirket, Insteroid ismini verdiği bir konsept araç tanıttı.

Bu konsept aracı öne çıkaran şey kesinlikle tasarımı. Öyle ki genel otomobil tasarım anlayışının sınırlarını zorlayan, oyunlardan fırlamış gibi görünen bir görüntüsü var.

Karşınızda Insteroid

Insteroid şirketin bilinen aracı Inster’in yeniden hayal edilmiş bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. O araba alınmış ve sokak yarışları için tasarlanan, video oyun arabalarına benzeyen bir konsept araç ortaya çıkarılmış. Tahmin edebileceğiniz gibi Insteroid de tamamen elektrikli.

Arkasında kocaman bir spoiler olduğunu görebiliyoruz. Pist tekerlekleri, fütüristik gösterge paneline sahip iç mekân tasarımı, güçlü ses sistemi gibi şeyler de dikkat çeken kısımlarından. Hyundai’nin baş tasraımcısı, aracı “rüya otomobil fikrine yeni bir bakış açısı” olarak nitelendirmiş.

Insteroid hakkında paylaşılan bilgiler maalesef bu kadar. Teknik detayları açıklanmamış. Konsept bir araç olduğu için bir gün gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini bilemiyoruz ancak öyle bir ihtimal çok zor gibi. Şirket, bu aracın hâlihazırda satışta olan Inster’e daha fazla ilgi uyandırmasını umuyor. Insteroid’in bir süre Kore’de devam eden Seoul Mobility Fuarı’nda sergileneceğini de ekleyelim.

Hyundai tarafından araç için paylaşılan video