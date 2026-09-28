21-27 Eylül 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 21-27 Eylül tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TOD'daki yerli dizi Alıkara zirveye yerleşirken filmlerde Prime Video'nun yeni filmi Aşk Hipotezi en üst sırada yer aldı.
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Aşk Hipotezi - Prime Video
- Sultana - Prime Video
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Anniversary - TV+
- Avengers: Endgame - Disney+
- Son Gün Doğumu - Prime Video
- Dayanılmaz Çekim - Prime Video
- İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Hizmetçi - TV+
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Alıkara - TOD
- Mezarlık - Netflix
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Seni Tanıyorum - Netflix
- Mobland - TOD & Netflix
- Off Campus - Prime Video
- Reacher - Prime Video
- From - TV+
- Jasmine - HBO Max
- Prens - HBO Max & TV+