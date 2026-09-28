Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

21-27 Eylül 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye'de 21-27 Eylül tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

21-27 Eylül 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 21-27 Eylül tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TOD'daki yerli dizi Alıkara zirveye yerleşirken filmlerde Prime Video'nun yeni filmi Aşk Hipotezi en üst sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Aşk Hipotezi - Prime Video
  2. Sultana - Prime Video
  3. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  4. Anniversary - TV+
  5. Avengers: Endgame - Disney+
  6. Son Gün Doğumu - Prime Video
  7. Dayanılmaz Çekim - Prime Video
  8. İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
  9. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  10. Hizmetçi - TV+

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Alıkara - TOD
  2. Mezarlık - Netflix
  3. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  4. Seni Tanıyorum - Netflix
  5. Mobland - TOD & Netflix
  6. Off Campus - Prime Video
  7. Reacher - Prime Video
  8. From - TV+
  9. Jasmine - HBO Max
  10. Prens - HBO Max & TV+

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Yeni Yüzüklerin Efendisi Filmi The Hunt for Gollum’dan İlk Görüntüler Paylaşıldı: Frodo Geri Dönüyor!

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Elon Musk'ı Çileden Çıkaran 4 Saatlik Belgeselin Fragmanı Yayınlandı: İşte "Musk"tan İlk Görüntüler!

Elon Musk'ı Çileden Çıkaran 4 Saatlik Belgeselin Fragmanı Yayınlandı: İşte "Musk"tan İlk Görüntüler!

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

The New York Times, 21. Yüzyılın En İyi 100 Dizisini Sıraladı

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

Araştırma: Yüksek Kilometreli Benzinli Araçlar mı Daha Dayanıklı Yoksa Elektrikliler mi?

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

Toyota Corolla'da Yeni Dönem: Efsane Model Tamamen Elektrikleniyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com